2026시즌 2차 K리그2 ‘팬 프렌들리 클럽상’ 8일부터 팬 투표 시작

한국프로축구연맹이 2026시즌 2차 K리그2 ‘팬 프렌들리 클럽상’ 팬 투표를 이달 8일부터 10일까지 3일간 실시한다.

‘팬 프렌들리 클럽상’은 프로축구연맹이 각 구단의 팬 친화 마케팅 활동을 독려하기 위해 2013년 제정한 상으로, 팬과 소통하고 공감하는 K리그 문화를 만들기 위해 마련했고, 시즌 중 1~3차 시상과 시즌 종료 후 종합상을 포함해 연간 총 4회 시상한다.

‘팬 프렌들리 클럽상’은 심사위원회 평가(40%)를 통해 선정된 리그별 상위 5개 구단을 대상으로 기자단 투표(40%)와 팬 투표(20%)를 진행하고, 이를 합산해 최종 수상 구단을 결정한다.

K리그2 후보에는 ▲서울 이랜드FC(인공지능 기반 팬 맞춤형 콘텐츠 제공), ▲성남FC(IP 콜라보 사업 확대로 색다른 팬 경험 선사), ▲수원 삼성(본투비 블루윙즈, 블루윙즈 풋볼 페스티벌 등 구단 주최 행사 개최), ▲용인FC(홈경기 관람객 설문조사 진행 및 피드백 반영), ▲충북청주FC(자체 온라인 쇼핑몰 ‘아고라’ 통한 다양한 상품 출시)가 이름을 올렸다.

팬 투표는 8일 오전 10시부터 10일 자정까지 K리그 공식 어플리케이션 ‘Kick’을 통해 진행된다. 투표 참가자는 ‘Kick’ 내 ‘킥 투표’ 메뉴에서 구단별 참고 자료를 확인한 뒤, 1위부터 3위까지 선택해 제출하면 된다.