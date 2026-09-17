'2호 골 폭발→공식 MOM 선정' 이강인 자신감 미쳤다! "마드리드 더비 매우 중요, 승리 위해 최선 다할 것"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 이강인(25·아틀레티코 마드리드)의 근거 있는 자신감이다.

아틀레티코는 17일(이하 한국시간) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 CA 오사수나와 2026/27 라리가 6라운드 홈 경기에서 조너선 데이비드, 이강인, 로뱅 르노르망, 알렉스 바에나의 연속골에 힘입어 4-0으로 이겼다.

이로써 아틀레티코는 2연승을 질주하며 3위(4승 1무 1패·승점 13)로 도약했다. 반면 오사수나는 3연패 수렁에 빠지며 13위(2승 1무 3패·승점 7)로 내려앉았다.

이날 4-4-2 포메이션의 오른쪽 윙어로 선발 출전한 이강인은 전반 초반부터 오른쪽 측면을 휘저으며 여러 차례 위협적인 장면을 연출했다. 전반 10분 오른쪽 측면에서 올린 날카로운 크로스는 아데몰라 루크먼의 머리로 향했지만, 헤더가 골문 위로 떴다. 전반 36분에는 문전 오른발 슈팅이 엔조 보요모의 수비에 막히며 탄식을 자아냈다.

전반에 예열을 마친 이강인은 1-0으로 앞서던 후반 9분 마침내 추가골을 터뜨렸다. 루크먼이 아크 정면에서 건넨 패스가 우나이 산토스의 발에 맞고 방향이 바뀌어 데이비드에게 흘렀고, 이후 데이비드가 내준 볼을 이강인이 박스 안에서 잡아놓은 뒤 침착한 오른발 슈팅으로 연결해 골망을 갈랐다.

또한 이강인은 앞서 3경기에서 모두 조기 교체되며 아쉬움을 남겼지만, 이번 경기에서는 아틀레티코 입단 후 처음 풀타임을 소화하며 설움을 씻었다. 경기 후에는 라리가 선정 최우수 선수(MVP)에도 이름을 올렸다.

축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 이강인은 1골을 비롯해 패스 성공률 76%(39/51), 볼 터치 71회, 공격 지역 패스 7회, 슈팅 6회(유효 슈팅 4회), 볼 회수 5회, 지상 경합 성공 5회, 기회 창출 3회, 드리블 성공 2회, 공중 볼 경합 성공 1회 등을 기록하며 평점 9.0을 받았다.

이제 이강인의 시선은 오는 20일 같은 장소에서 치러지는 레알 마드리드와 2026/27 라리가 7라운드 '마드리드 더비'로 향한다. 이강인은 경기 후 인터뷰에서 "승리해 기쁘다. (원정에서) 어려운 경기 이후 홈으로 돌아와 승리하는 것이 중요하다는 점을 알고 있었다. 특히 레알전을 앞두고 있어 더 그랬다"고 소감을 전했다.

이어 "(디에고 시메오네) 감독의 말대로 우리는 계속 발전하고 있지만, 더 나아져야 한다. 조금씩 그렇게 해 낼 것"이라며 "레알전은 매우 중요한 경기다. 승리할 수 있도록 최선을 다하겠다. 며칠 동안 준비하고 회복할 시간이 있다"고 힘주어 말했다.