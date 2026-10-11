2위 울산, '28경기 무승' 광주에 충격패...에릭&야고 오프사이드 골 취소 2번에 울었다

[골닷컴] 김형중 기자 = 울산 HD가 오프사이드 판정으로 인한 골 취소로 울었다.





울산은 11일 오후 2시 광주월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 31라운드 광주FC와 원정 경기에서 3-4로 패했다. 전반 31분 야고가 선제골을 터트렸지만 35분과 38분 바 루아와 아이데일에게 연속골을 내줬다. 그러나 김영권의 헤더골로 동점을 만든 채 전반을 마쳤다. 후반 들어 신창무와 바 루아에게 또 다시 연속골을 허용한 울산은 종료 직전 야고가 페널티킥 골을 성공했지만 한 골 차 패배를 당했다.





이로써 울산은 1위 FC서울과 18점의 승점 차를 좁히지 못했다. 서울은 정규 라운드 남은 2경기 결과와 울산의 결과에 따라 파이널 라운드 진입 전 조기 우승도 가능한 상황에 놓였다.





광주는 무려 218일 만에 승리를 거뒀다. 3월 7일 열린 인천유나티이드와 2라운드에서 3-2 승리를 거둔 후 무려 28경기 동안 이기지 못하며 K리그 최다 무승 행진을 기록했다. 하지만 이날 울산을 맞아 적극적인 경기 운영으로 감격적인 승리를 따냈다.





울산은 강한 공격력과 허술한 수비를 모두 보여줬다. 이동경과 야고, 에릭이 만든 페널티 박스 근처와 안에서의 정교한 플레이가 좋았고, 광주의 빌드업을 높은 위치에서 차단한 뒤 빠르게 공격으로 전개하는 플레이도 우수했다. 이 과정에서 야고의 왼발 선제골이 터졌고, 날카로운 이동경의 코너킥에 힘입어 김영권의 헤더 골도 나왔다.





그러나 수비가 아쉬웠다. 전반 35분과 38분 연이어 오른쪽 하프 스페이스를 공략 당했다. 광주 이민기가 측면에서 볼을 잡았을 때 하프 스페이스 빈 틈을 침투하는 하승운과 바 루아를 놓쳤다. 비슷한 패턴으로 2골을 허용한 것이 뼈아팠다.





후반 시작과 함께 김현석 감독은 스리백으로 변화를 줬다. 전반 2골 실점의 기점이 된 오른쪽 측면의 최석현을 빼고 트로야크를 넣었다. 상대의 하프 스페이스 공략을 막아내고 조현택을 위로 올려 더욱 공격적인 크로스를 기대하는 두 가지 목적의 변화였다. 하지만 후반엔 상대 역습에 대한 대처가 늦었다. 후반 20분 신창무와 31분 바 루아에게 내준 실점은 모두 빠른 공격의 제어가 이루어지지 않아 발생했다.





또한 울산은 오프사이드 판정으로 인한 골 취소 두 번이 뼈아팠다. 전반 27분 에릭의 선제골이 나왔지만 VOR(비디오심판실)에서 최종 오프사이드 판정을 내렸다. 후반 30분에도 야고의 득점이 또 다시 오프사이드로 판정되며 동점골로 기록되지 못했다. 이 골 취소 직후 1분 만에 바 루아의 쐐기골이 터지며 경기 흐름이 광주 쪽으로 넘어갔다. 울산으로선 여러 모로 아쉬운 한판이었다.