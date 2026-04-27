‘2골·1도움’ 말컹, K리그1 8라운드 MVP 선정…‘4골 차 대승’ 울산은 베스트팀 [공식발표]

[골닷컴] 강동훈 기자 = 2골·1도움을 올리는 등 최전방에서 그야말로 미친 활약을 펼친 말컹(울산 HD)이 하나은행 K리그1 2026 8라운드 MVP(최우수선수)로 선정됐다. 말컹을 앞세워 4골 차 대승을 거머쥔 울산은 베스트팀에 선정됐다.

한국프로축구연맹은 K리그1 8라운드 MVP와 베스트 매치, 베스트 팀, 베스트11을 21일 발표했다. MVP는 말컹이 받았다. 그는 19일 울산문수축구경기장에서 열린 광주FC전에서 2골·1도움을 기록하면서 승리를 이끌었다.

이날 선발 출전한 말컹은 전반 19분 도움을 올린 데에 이어 전반 27분엔 볼 경합 싸움에서 승리한 후 골을 터뜨렸다. 이어 후반 12분엔 본인이 직접 얻어낸 페널티킥(PK) 찬스에서 키커로 나서 침착하게 마무리했다.

베스트 팀 역시 울산이다. 울산은 이날 엄청난 화력을 자랑하면서 5대 1 대승을 거두고 분위기 반전에 성공했다. 5승1무2패, 승점 16을 쌓아 2위에 마크한 울산은 1위 FC서울(승점 19)과 격차를 1경기 차로 좁히면서 추격에 나섰다.

베스트 매치는 18일 부천종합운동장에서 펼쳐진 부천과 인천의 맞대결이다. 이날 양 팀은 치열한 공방전을 펼치면서 멋진 승부를 연출했고, 결과적으로 2대 2 무승부를 거두면서 나란히 승점 1씩 나눠 가졌다.

베스트11에는 MVP에 선정된 말컹을 비롯하여 이규성과 정승현(이상 울산), 김문환, 유강현, 이창근(이상 대전 하나시티즌), 김대원(강원FC), 세레스틴(제주 유나이티드), 신재원(부천), 제르소(인천 유나이티드), 최건주(FC안양)가 이름을 올렸다.

한편 베스트11과 MVP는 프로축구연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG)의 정량, 정성 평가를 통해 선정된다. 매 라운드 경기에 배정된 TSG 위원은 각각 해당 경기의 베스트11과 MOM(Man Of the Match)을 선정한다.

이후 TSG 경기평가회의를 열어 경기별 베스트11에 선정된 선수들을 대상으로 TSG 위원 평점과 의견, K리그 공식 부가 데이터 업체 비프로 평점을 종합해 해당 라운드의 베스트11을 최종 결정하게 된다. MVP는 각 경기의 MOM을 후보군으로 정한 뒤, 베스트11과 동일한 방식으로 선정한다.