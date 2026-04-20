‘2경기 무승→분위기 반전 절실’ 전북, 안방에서 인천 사냥 조준...‘이승우 이벤트 실시’

[골닷컴] 반진혁 기자 = 전북현대가 안방에서 인천유나이티드 사냥에 나선다.

전북은 오는 21일 오후 7시 30분 전주월드컵경기장에서 인천과 하나은행 K리그1 2026 9라운드 경기를 치른다.

전북은 현재 3승 3무 2패를 기록하면서 리그 3위다. 최근 1무 1패로 2경기 무승을 기록하면서 분위기 반전이 필요하다.

전북은 승리가 절실한 상황에서 이승우 이벤트를 통해 분위기를 끌어올릴 계획이다.

전북의 슈퍼스타 이승우가 이번 시즌 자신의 유니폼을 구매한 팬들에게 이름 마킹과 2025 코리아컵 우승 패치까지 100명을 추첨해 선물한다.

이미 이승우의 이름이 새겨진 유니폼을 이미 소유한 팬에게는 21일 경기 직관을 인증하면 친필 사인이 담긴 포토북을 선물할 예정이다.

이승우의 이벤트와 함께 이색적인 퍼포먼스가 펼쳐진다.





전북은 하프타임을 통해 국립전주기상과학관과 협업한 ‘머큐리 프로젝트’를 전광판을 통해 소개한다.

이와 함께 대기 상태를 관측하는 기상 관측용 풍선인 ‘레윈존데(Radiosonde)’를 하늘로 띄우는 퍼포먼스를 통해 색다른 볼거리를 제공할 예정이다.

전북의 이도현 단장은 “경기장을 찾는 팬들이 즐거운 경험을 할 수 있도록 다양한 이벤트와 콘텐츠를 준비했다. 경기력과 팬 서비스를 모두 만족시킬 수 있는 홈경기가 되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

사진=전북현대