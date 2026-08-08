‘13년 차 알레띠’ 오블락, 확신에 찬 한마디 “이강인 정말 대단한 선수, 앞으로 팀에 큰 도움 될 것” [GOAL 여의도]

“정말 대단한 선수다. 앞으로 팀에 큰 도움이 될 거라고 확신한다.”

명실상부 ‘월드 클래스’ 골키퍼로 평가받는 얀 오블락(33)이 최근 새 동료가 된 이강인(25·이상 아틀레티코 마드리드)의 재능과 실력을 칭찬하면서 동시에 이강인이 큰 성공을 거둘 수 있을 거라고 내다봤다. 7일 서울 여의도 콘래드 호텔 서울에서 진행된 인터뷰를 통해서다. 오블락은 특히 “직접적으로 비교하면서 부담을 주고 싶진 않다”면서도 이강인이 아틀레티코 마드리드의 레전드로 평가받는 앙투안 그리즈만(35·올랜도 시티)처럼 뛰어난 활약을 펼칠 수 있다고 신뢰하는 모습을 보였다.

오블락은 “오늘 처음 이강인과 같이 훈련했다. (팀에 새롭게 합류한 이후) 한동안 우리와 같이 훈련하지 못했기 때문에 이날만을 정말 손꼽아 기다렸다. 이번에 함께하게 돼 정말 기쁘다”고 말했다. 이어 “이강인은 발렌시아와 마요르카, 그리고 파리 생제르맹(PSG)에서 뛰면서 이미 훌륭한 선수임을 증명했다. 그동안 해왔던 것처럼 아틀레티코 마드리드에서도 뛰어난 실력을 발휘할 거로 생각한다”고 덧붙였다.

어느덧 아틀레티코 마드리드에서 뛴 지 13년 차가 된 오블락은 이강인에게 해주고 싶은 조언이 있는지 묻자 “차분하게 인내심을 갖고, 또 자신을 믿으면서 계속 노력해야 한다. 그러면 분명히 경기를 치르면 치를수록, 시간이 지나면 지날수록 좋아질 것”이라며 “많은 장점을 가졌고 다재다능한 선수다. 왼발 킥이 날카롭고 스피드와 기술이 뛰어나고 일대일 상황에서 강점이 있다. 공격포인트를 양산할 수 있는 능력도 갖췄다. 바로 팀이 필요로 하는 유형의 선수다. 팀에 큰 도움이 될 것”이라고 답했다.

많은 전문가들은 이강인이 아틀레티코 마드리드로 이적하기 전부터 그리즈만의 대체자가 될 거란 분석을 내놨다. 이강인이 그리즈만처럼 뛰어난 패싱력과 창의력을 앞세워 다양한 위치에서 플레이메이킹이 가능하고 공격 지역에서 변수를 만들어낼 수 있는 능력을 갖췄기 때문이다. 공교롭게도 이강인은 그리즈만이 떠나면서 남긴 등번호 7번을 달았다. 등번호 7번은 통상적으로 슈퍼스타 혹은 팀에서 ‘에이스’를 상징하는 선수들이 주로 단다.

“그리즈만은 정말 특별한 선수다. 그동안 믿을 수 없는 훌륭한 활약을 펼쳤다”는 오블락은 “저는 이강인과 그리즈만을 직접적으로 비교할 필요는 없다고 생각한다. 두 선수의 스타일이 다르고, 또 지나친 부담을 주는 건 좋은 일이 아니기 때문”이라고 견해를 밝혔다. 그러면서도 “이강인이 자신 있게 원래 하던 대로 한다면 그리즈만처럼 놀라운 퍼포먼스를 보여줄 수 있고, 또 앞으로 많은 성과·업적을 이룰 수 있다고 믿는다”고 강조했다.

한편, 오는 9일 서울월드컵경기장에서 열리는 2026 쿠팡플레이 시리즈 2경기에서 맨체스터 시티와 맞붙는 아틀레티코 마드리드는 앞서 지난 6일 인천국제공항을 통해 입국했다. 아틀레티코 마드리드가 방한한 건 지난 2023년 이후 3년 만이다. 아틀레티코 마드리드는 원래도 세계적인 구단으로 명성을 떨쳤지만, 최근 ‘한국 축구 에이스’ 이강인이 입단하면서 국내 팬들에게 뜨거운 관심을 받고 있다.