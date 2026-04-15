‘13년 만에 잔디 교체’ 포항, 22일 광주전에서 팬들과 특별 행사

[골닷컴] 이현민 기자 = 포항스틸러스가 13년 만에 스틸야드 잔디 전면 교체를 앞두고 팬들과 특별한 시간을 갖는다.

포항스틸러스는 오는 22일 오후 7시 30분 포항스틸야드에서 광주FC와 홈경기를 치른다. 경기 종료 후 ‘13 YEARS, LAST WALK’ 행사를 진행한다.

이번 행사는 잔디 전면 교체 공사를 앞두고 현재의 그라운드를 팬들과 함께 마지막으로 추억하기 위해 기획했다.

‘13 YEARS, LAST WALK’는 22일 오후 10시 10분부터 11시까지 약 50분간 진행한다. 오는 16일 구단 홈페이지와 티켓링크를 통해 1,300명을 모집한다. 멤버십 선예매(18시), 일반 예매(20시)가 순차적으로 진행된다. 그라운드에 입장한 팬들은 마스코트 쇠돌이, 쇠순이와의 포토타임은 물론 선수단 벤치와 인터뷰 존을 활용한 포토존 등 다양한 프로그램을 즐길 수 있다.

포항스틸야드는 그동안 부분적인 보수 작업을 통해 잔디를 관리해왔지만, 전면 교체하는 대규모 공사는 2013년 이후 13년 만이다. 포항스틸러스는 홈 8연전을 마친 뒤 원정 10연전과 월드컵 휴식기 기간을 활용해 본격적인 잔디 교체 공사에 돌입할 예정이다. 보다 쾌적한 경기 환경을 조성해 선수들의 경기력 향상과 팬들의 관람 만족도를 동시에 높인다는 계획이다.