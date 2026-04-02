‘100번째 현대가 더비’ 전북, 전주성 환경 개선 완료...‘승리의 축제 다짐’

[골닷컴] 반진혁 기자 = 전북현대가 현대가 더비를 앞두고 전주성 환경 개선을 마쳤다.

전북현대는 오는 4일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 울산HD와 하나은행 K리그1 2026 6라운드 경기를 치른다.

이번 경기는 리그 통산 100번째 ‘현대가 더비’라는 역사적 상징성과 함께 선두권 경쟁의 분수령이 될 전망이다.

전북은 2승 2무 1패 승점 8점 리그 3위로 선두권을 뒤쫓고 있으며, 1경기를 덜 치른 울산은 2위다.

현대가 더비 통산 상대 전적은 38승 24무 37패로 전북이 근소하게 앞서 있다.

전북은 이번 100회째 승부를 승리로 장식해 자존심을 지키고 선두권 도약의 발판을 마련하겠다는 각오다.

전북은 홈 팬들에게 더욱 즐거운 관람 환경을 제공하기 위해 경기장 새단장을 마쳤다.

경기장에는 봄 테마를 담은 ‘대형 나이티 써치 에어벌룬’ 포토존을 마련해 팬들이 소중한 추억을 남길 수 있도록 준비했다.

아울러 선수들이 경기에 집중할 수 있도록 그라운드 주변 인조잔디 조성 작업을 완료해 시각적 쾌적함과 안정성을 더했다.

이를 통해 전주성은 더욱 깔끔하고 전문적인 경기장 분위기를 갖추게 됐다.

지난 3월 28일 정식 개관한 ‘팬 익스피리언스 센터’를 활용한 첫 번째 매치데이 투어도 이날 시작된다.

팬들은 센터를 통해 전북의 역사와 문화를 체험하는 것은 물론, 경기 당일의 생생한 현장 분위기를 느낄 수 있는 차별화된 투어 프로그램을 경험하게 된다.

특히 센터 내 위치한 오피셜 스토어에서는 선수들의 생생한 모습이 담긴 포토싸인북을 정식 발매하고 판매를 시작한다.