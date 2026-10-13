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김기동한국프로축구연맹
배웅기

10년 만의 우승 앞둔 서울 김기동 감독, 멜버른 원정서도 대거 로테이션 가동…"1차전과 다른 모습 보여 드리겠다"

멜버른 빅토리 vs FC서울
멜버른 빅토리
FC서울
AFC컵
G. Kim

[골닷컴] 배웅기 기자 = 10년 만의 K리그1 우승을 앞둔 FC서울 김기동(55) 감독이 멜버른 빅토리전에서 대대적인 로테이션을 예고했다.

서울은 오는 14일 오전 4시 45분(한국시간) 호주 멜버른의 멜버른 렉탱귤러 스타디움에서 멜버른과 2026/27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 2(ACL2) 조별리그 E조 2차전 원정 경기를 치른다.

앞서 안방에서 열린 페르십 반둥과 1차전에서 0-1로 석패한 서울은 멜버른전 승리로 16강 진출 가능성을 높이겠다는 각오다.

경기 전날 기자회견에 참석한 김기동 감독은 "반둥전에서 패하며 팬 여러분께 실망을 안겨 드렸다. 비록 어린 선수들이 출전했다고 하지만 경쟁력을 보여 주지 못했다는 점은 분명 아쉬웠다. 이후 문제점을 어떻게 해결할 수 있을지 고민하며 준비했다"며 "어려운 원정 경기지만 1차전과는 다른 모습을 보여 드릴 수 있도록 하겠다"고 운을 뗐다.

장거리 이동에 따른 피로가 가장 큰 변수로 꼽힌다. 다만 김기동 감독은 "프로에게 핑계가 될 수 없는 부분"이라며 "몸은 힘들 수 있어도 정신적으로 더 단단히 무장해 좋은 모습을 보이는 것이 프로의 자세"라고 강조했다.

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2026년 10월 14일

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10년 만의 K리그1 우승까지 매직 넘버 '4'를 남겨 둔 김기동 감독은 멜버른전에서도 선수단 이원화를 택했다. 그는 "제주SK FC전(2-1 승리)에 출전한 선수는 모두 동행하지 않았다. 이번 경기에서는 경험이 있는 선수들과 어린 선수들이 조화를 이뤄야 한다"며 "프로의 세계에서 나이는 중요하지 않다. 어린 선수들도 현재 경기에 나서고 있는 선수들을 뛰어넘을 수 있는 경쟁력을 보여 줘야 한다"고 밝혔다.

이어 "어린 선수들이 미래의 좋은 자산임은 분명하다. 하지만 가장 중요한 점은 이번 경기가 단순히 경험으로 끝나서는 안 된다는 것이다. 국제 대회는 굉장히 중요한 경험의 장이다. 경기가 끝난 뒤 '조금 더 잘할걸' 하는 후회를 남기기보다 자신이 가진 모든 것을 쏟아냈으면 한다"고 전했다.

멜버른을 어떻게 분석했는지 묻는 질문에는 "멜버른은 빌드업을 통해 세밀한 경기를 하기보다는 비교적 선이 굵은 축구를 구사하는 팀이라고 생각한다. 상대의 특징에 잘 대응할 수 있도록 준비하겠다"고 답했다.

기자회견에 동석한 정현우는 "반둥전이 첫 국제 무대 경기였다. 긴장도 많이 했고, 스스로 돌아봤을 때 제 모습을 온전히 보여 드리지는 못한 것 같다. 하지만 그 경기를 통해 분명히 얻은 것도 있다. 이번에는 함께 멜버른에 온 동료들과 하나가 돼 더 좋은 경기를 할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

그러면서 "반둥전에서 개인적으로는 좋은 플레이를 했지만 결국 패했기 때문에 전혀 만족할 수 없었다. 무엇보다 이번 경기를 위해 긴 시간을 이동했다. 그 과정에서 들인 노력을 좋은 결과로 보상받기 위해서라도 준비한 바를 제대로 보여 드리고 싶다"고 각오를 다졌다.

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