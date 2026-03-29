'10년 만의 맞대결' 서울 이랜드, 대구 원정 승리로 분위기 반전 노린다…주장 김오규 "더 큰 노력 필요"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 서울 이랜드 FC가 대구FC 상대로 순위권 반등에 도전한다.

서울 이랜드는 29일 오후 4시 30분 대구iM뱅크PARK에서 대구와 하나은행 K리그2 2026 5라운드 원정 경기를 치른다.

이번 경기는 열 시즌 만의 맞대결이라는 점에서 눈길을 끈다. 두 팀의 마지막 맞대결은 지난 2016년 10월 15일 대구월드컵경기장에서 열렸고, 당시 서울 이랜드가 주민규(대전하나시티즌)의 결승골을 앞세워 1-0으로 승리했다.

또한 대구가 홈구장을 대구iM뱅크PARK로 이전한 후 서울 이랜드의 첫 방문이기도 하다.

시즌 초 순위 경쟁이 그 어느 때보다 중요한 만큼 분위기 반전을 노리는 서울 이랜드에 이번 대구 원정은 흐름을 바꿀 중요한 기회다. 주장 김오규 역시 직전 천안시티FC전(0-0 무승부) 직후 라커룸에서 담담한 목소리로 의지를 강조했다.

당시 김오규는 "선수들이 분명히 노력했지만 승리를 가져오기에는 조금 부족했다. 결국 우리가 만든 결과인 만큼 피하지 않고 인정해야 한다. 더 큰 노력으로 다시 준비해야 한다"며 선수들을 다독였다.

서울 이랜드는 4경기 2골의 박재용을 비롯해 김현, 가브리엘 등 공격진을 필두로 한 발 더 뛰는 투지를 발휘해 반드시 승점 3을 가져오겠다는 각오다. 서울 이랜드는 지난 시즌 일요일에 치러진 경기에서 14경기 10승 4무를 거두며 '일요일 무패'를 기록한 바 있다.