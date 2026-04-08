10경기 만에 골맛 본 손흥민, ‘어퍼컷’ 세리머니 후 포효…LA FC는 북중미 챔피언스컵 8강 1차전 3대 0 완승

[골닷컴] 강동훈 기자 = 미국 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스 FC(LA FC) 손흥민이 마침내 긴 침묵에서 깨어났다. 2026 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 8강 1차전 크루스 아술(멕시코)을 상대로 득점포를 재가동했다.

손흥민은 8일(한국시간) 미국 LA의 BMO 스타디움에서 펼쳐진 크루스 아술과 대회 8강 1차전에서 선발 출전해 1골을 뽑아내며 승리에 앞장섰다. 손흥민의 선제골과 다비드 마르티네스의 멀티골을 앞세워 3대 0 대승을 거둔 LA FC는 오는 15일 멕시코 푸에블라의 에스타디오 쿠아우테목에서 대회 8강 2차전을 치른다.

이날도 변함없이 최전방 공격수로 나선 손흥민은 전반 30분 선제골을 뽑아냈다. 마티외 슈아니에르가 오른쪽 측면 공간으로 침투한 후 땅볼 크로스를 올리자 문전 앞으로 쇄도해 몸을 날리면서 왼발로 밀어 넣었다.

이 골은 손흥민의 시즌 2호골(11도움)이자 첫 필드골 그리고, 공식전 10경기 만에 골이었다. 모처럼 골맛을 본 그는 ‘어퍼컷’ 세리머니와 함께 포효하면서 그간의 마음고생을 훌훌 털어냈다. 이후 전매특허 ‘찰칵’ 세리머니까지 선보이면서 환한 미소를 지었다.

손흥민은 이후로도 중앙과 측면을 자유롭게 오가면서 종횡무진 활약했다. 특히 그는 기세를 몰아 추가골을 넣기 위해 기회를 호시탐탐 엿봤다. 다만 아쉽게도 슈팅을 때릴 기회가 찾아오지 않으면서 추가골을 터뜨리진 못했다. 이후 그는 후반 추시간 2분 교체됐다.

축구 통계 전문 매체 풋몹에 따르면 손흥민은 이날 슈팅 1회, 키패스 1회, 태클 1회, 클리어리 1회, 볼 리버커리 1회, 지상볼 경합 승리 2회, 피파울 2회 기록했다. 평점은 7.9점을 받았다. 멀티 도움을 기록한 슈아니에르(9.0점)와 멀티골을 넣은 마르티네스(8.6점), 무실점을 견인한 위고 요리스(8.4점)에 이어 세 번째로 최고 평점이었다.

한편, 1962년 창설된 이 대회는 북중미카리브 대륙을 대표하는 최상위 클럽대항전으로, 유럽 대륙으로 따지면 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL), 아시아 대륙으로 놓고 보면 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)와 같은 격이다. 토너먼트는 홈 앤드 어웨이 방식으로 진행되고, 1·2차전 합산 스코어가 같으면 원정 다득점 원칙을 적용한다.