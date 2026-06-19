'1승 1패', 아직 조 2위지만 '예선 탈락'이라는 최악의 상황 올 수도 있다

[골닷컴] 김형중 기자 = 멕시코전에서 패한 대한민국 축구 국가대표팀이 아직 조 2위를 달리고 있지만, 3차전 결과에 따라 A조 꼴지로 토너먼트 진출에 실패할 가능성도 있다.





홍명보 감독이 이끄는 한국은 19일 오전 10시(이하 한국시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 A조 2차전 멕시코와 경기에서 0-1로 패했다. 후반 5분 골키퍼 김승규와 수비수 이기혁의 소통 실수로 루이스 모로에게 안타까운 실점을 내줬고, 그게 곧 멕시코의 결승골이 되었다.





한국은 개최국 멕시코를 맞아 잘 싸웠다. 전반은 준비한대로 수비를 단단히 하고 역습을 노렸다. 몇 번의 찬스를 만들었지만 오프사이드에 걸렸다. 전반전 하이드레이션 브레이크 이후 주도권을 잡으며 경기를 운영했다. 그러나 후반 초반 실점을 내주며 분위기가 멕시코 쪽으로 쏠렸다.





실점 이후 홍명보 감독은 오현규, 황희찬, 엄지성, 양현준, 조규성 등 공격 자원들을 대거 투입하며 동점골을 노렸지만, 멕시코 수비가 강했다. 후반 추가시간까지 골문을 공략했지만 골키퍼 선방에 고개를 떨궜다. 결국 한국은 월드컵 2차전 징크스를 극복하지 못했다.





이날 패배로 한국은 1승 1패 승점 3점으로, 2연승 승점 6점의 멕시코에 이어 A조 2위를 달리고 있다. 앞서 열린 경기에서 체코와 남아공이 1-1 무승부를 거두는 바람에 두 팀은 우리보다 밑인 3, 4위에 올라있다.





이제 조별 예선 3차전 한 경기에 토너먼트 진출의 향방이 결정된다. 이미 2연승의 멕시코는 조 1위를 확정했고, 남은 2위 자리는 한국과 체코, 남아공의 3파전이 되었다. 3위에 오른 팀도 다른 11개조 3위와 승점 및 골득실 등을 따져 상위 8위 안에 들면 32강 토너먼트에 진출할 수 있다.





승점 3점의 한국이 1점의 체코와 멕시코에 비해 아직은 토너먼트 진출 가능성이 높다. 남아공전에서 승리하면 조 2위가 확정된다. 또한 비기기만 해도 조 2위가 확정이다. 이 경우 한국은 1승 1무 1패 승점 4점이 되고, 남아공은 2무 1패 승점 2점이 된다. 만약 같은 시각 열리는 경기에서 체코가 멕시코를 잡는다 해도, 한국과 같이 1승 1무 1패가 되지만 승자승 원칙에 따라 1차전에서 승리했던 한국이 조 2위를 차지하게 된다.





그러나 한국 입장에서 최악의 시나리오도 존재한다. 만약 한국이 남아공과 3차전에서 패하면 1승 2패 승점 3점이 된다. 남아공은 1승 1무 1패로 승점 4점이 되며 한국보다 앞서게 된다. 같은 시각 열리는 경기에서 체코가 멕시코에 승리를 거두면 한국은 A조 최하위로 떨어지게 된다. 체코도 1승 1무 1패가 되어 남아공과 체코가 골득실 및 다득점을 따지게 된다. 2차전에 양 팀이 비겼기 때문에 승자승은 동률인 상황이다.





조 4위로 떨어지게 되면 토너먼트 진출 티켓을 받지 못한다. 그대로 짐 싸서 귀국해야 한다. 남아공은 퇴장 및 징계 변수로 온전한 전력으로 한국을 상대하지 못하지만, 아프리카의 복병으로 어떤 결과가 펼쳐질지 알 수 없다. 홍명보호는 무조건 승리한다는 생각으로 경기에 임해야 한다.