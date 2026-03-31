‘1골·1도움’ 강현제, K리그2 5라운드 MVP 선정…서울 이랜드는 베스트팀 선정 [공식발표]

[골닷컴] 강동훈 기자 = 1골·1도움을 기록한 강현제(서울 이랜드)가 하나은행 K리그2 2026 5라운드 MVP(최우수선수)로 선정됐다. 강현제의 맹활약을 앞세워 승리를 거둔 서울 이랜드는 베스트팀에 선정됐다.

한국프로축구연맹은 K리그2 5라운드 MVP와 베스트 매치, 베스트 팀, 베스트11을 31일 발표했다. MVP는 강현제가 받았다. 그는 29일 대구iM뱅크파크에서 열린 대구전에서 1골·1도움을 기록하며 서울 이랜드의 3대1 승리를 이끌었다.

이날 강현제는 전반 14분 골문 앞 혼전 상황에서 논스톱 슈팅으로 연결해 선제골을 터뜨렸다. 기세를 몰아 전반 29분 도움을 기록했다. 특히 강현제는 서울 이랜드 소속으로 치른 데뷔전에서 눈부신 활약을 펼치며 MVP를 차지했다.

베스트 매치 또한 대구와 서울 이랜드의 맞대결이다. 양 팀은 치열한 공방전을 펼치면서 멋진 승부를 연출했고, 서울 이랜드가 3대 1로 승리를 거뒀다. 이날 승리로 분위기를 바꾼 서울 이랜드는 베스트 팀에도 선정됐다.

베스트11에는 MVP에 선정된 강현제를 비롯하여 구상민, 백가온(이상 부산), 박현빈, 브루노 실바(이상 수원), 델란, 윌리안(이상 수원FC), 손준호, 장준영(이상 충남아산), 백지웅(서울 이랜드), 툰가라(천안시티)가 이름을 올렸다.

한편 베스트11과 MVP는 프로축구연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG)의 정량, 정성 평가를 통해 선정된다. 매 라운드 경기에 배정된 TSG 위원은 각각 해당 경기의 베스트11과 MOM(Man Of the Match)을 선정한다.

이후 TSG 경기평가회의를 열어 경기별 베스트11에 선정된 선수들을 대상으로 TSG 위원 평점과 의견, K리그 공식 부가 데이터 업체 비프로 평점을 종합해 해당 라운드의 베스트11을 최종 결정하게 된다. MVP는 각 경기의 MOM을 후보군으로 정한 뒤, 베스트11과 동일한 방식으로 선정한다.