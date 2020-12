[오피셜] 챔스 16강 라이프치히 vs 리버풀 빅매치 성사, 바르셀로나 vs PSG 주목

챔피언스리그 16강 대진 추첨이 마무리됐다.

[골닷컴] 이명수 기자 = UEFA 챔피언스리그 16강 대진이 완성됐다. 황희찬이 속한 RB 라이프치히는 리버풀을 만난다.



유럽축구연맹(UEFA)은 14일 오후 8시(한국시간) 스위스 니옹에 위치한 UEFA 본부에서 2020-21 시즌 UEFA 챔피언스리그 16강 대진 추첨을 실시했다.



먼저 디펜딩챔피언 바이에른 뮌헨은 라치오를 상대한다. 맨체스터 시티는 묀헨글라드바흐와 격돌 할 에정이다. 아틀레티코 마드리드와 첼시가 만나며 빅매치가 성사됐다. 또한 바르셀로나와 가 16강을 치른다.

황희찬이 속한 라이프치히는 리버풀과 16강에서 만났다. 현재 황희찬은 코로나19 감염 후 회복에 나서고 있고, 나겔스만 감독은 2020년 중 경기에 출전하기 어렵다고 확인한 바 있다. 황희찬은 2021년 다시 그라운드에 돌아오는 것을 목표로 회복에 매진 중이다.



챔피언스리그 16강 1차전은 내년 2월 16일, 17일, 23일, 24일에 나뉘어 개최된다. 2차전은 3월 9일, 10일, 16일, 17일에 진행될 예정이다. 모두 유럽 중부시간 기준 오후 9시(한국시간 익일 새벽 5시)에 킥오프 된다.

묀헨글라드바흐 vs 맨체스터 시티라치오 vs 바이에른 뮌헨아틀레티코 마드리드 vs 첼시RB 라이프치히 vs 리버풀FC 포르투 vs 유벤투스FC 바르셀로나 vs 파리 생제르망세비야 vs 도르트문트아탈란타 vs 레알 마드리드