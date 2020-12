아스널 외질 "귀엥두지, 내가 본 가장 저평가 된 선수"

페네르바체 이적설 제기된 외질, 저평가 된 선수 꼽아달라는 질문에 임대로 아스널 떠난 귀엥두지 지목

[골닷컴] 한만성 기자 = 아스널에서 완전히 설 자리를 잃은 미드필더 메수트 외질(32)이 지난여름 임대로 팀을 떠난 마테오 귀엥두지(21)를 격려하고 나섰다.

귀엥두지는 아스널이 지난 2018년 여름 로리앙에서 영입한 중앙 미드필더다. 그는 아스널 이적 후 왕성한 활동량을 앞세워 팀에 에너지를 불어넣는 선수로 호평을 받았다. 그러나 귀엥두지는 시간이 갈수록 팀 내 입지를 잃었다. 결국, 그는 우나이 에메리 감독이 경질된 후 부임한 미켈 아르테타 감독과 불화설을 겪은 끝에 지난 10월 초 헤르타 베를린으로 1년간 임대됐다.

이처럼 아스널은 올 시즌 팀 재정비를 감행했다. 귀엥두지는 타 팀으로 임대됐고, 아르테타 감독의 신뢰를 잃은 외질은 아예 아스널의 공식 프리미어 리그 선수 명단에서 제외됐다.

그러나 외질은 최근 트위터를 통해 진행된 팬들과의 Q&A에서 지금까지 함께 뛰어본 선수 중 가장 저평가된 선수를 꼽아달라는 질문에 주저없이 귀엥두지를 지목했다. 외질은 "마테오 귀엥두지다. 나는 그가 언젠가는 빅 플레이어가 될 수 있다고 확신한다(I'm sure he will be a big football player one day)"고 말했다. 귀엥두지는 내년 여름까지 헤르타와 임대 계약을 맺고 있다.

귀엥두지는 올 시즌 헤르타에서 분데스리가 8경기에 출전해 1골을 기록 중이다.

외질과 귀엥두지가 다시 아스널의 중원에서 조합을 이룰 수 있을지는 미지수다. 귀엥두지는 내년 헤르타와의 임대 계약이 종료되면 구단이 거취를 결정할 가능성이 크다. 외질 또한 아스널의 팀 전력에 다시 포함될 수 있을지 확신할 수 없는 상태다. 일각에서는 그가 올겨울 터키 명문 페네르바체로 이적하거나 북미프로축구 진출을 노릴 수 있다고 예상하고 있다.