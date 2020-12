"손흥민, 홀딩의 태클 웃어넘겼다" 북런던 더비 후일담

실점 후 악의적 태클 시도한 롭 홀딩, 손흥민의 반응은 '코웃음'

[골닷컴] 한만성 기자 = 올 시즌 프르미어 리그에서 10호골을 작렬한 토트넘 공격수 손흥민(28)이 라이벌 아스널전에서 상대 수비수의 악의적인 태클과 몸싸움도 웃어넘기는 여유를 보였다는 후일담이 공개됐다.

토트넘은 지난 7일(이하 한국시각) 아스널을 상대한 2020/21 잉글랜드 프리미어 리그 11라운드 홈 경기에서 손흥민, 해리 케인이 각각 1골 1도움씩 기록하는 맹활약을 펼친 덕분에 2-0 완승을 거뒀다. 토트넘은 올 시즌 첫 북런던 더비를 승리로 장식하며 프리미어 리그 선두 자리를 지켰다. 토트넘은 최근 승승장구를 거듭하며 약 50년 만의 프리미어 리그 우승 도전을 이어가고 있다.

이날 현장에서 경기를 관전한 축구 전문매체 '풋볼 런던' 토트넘 전담 알래스데어 골드 기자는 8일 보도를 통해 전반전 도중 일어난 손흥민과 아스널 수비수 롭 홀딩이 신경전을 펼친 비하인드 스토리를 공개했다.

사건은 손흥민이 경기 시작 13분 만에 뒷걸음질하던 아스널 수비를 상대로 절묘한 오른발 감아차기로 득점한 후 얼마 지나지 않아 발생했다. 경기 초반부터 기세에 눌린 홀딩은 손흥민을 향해 거친 태클을 시도한 후 팔로 밀치는 불필요할 정도로 거친 동작으로 그를 넘어뜨렸다. 골드 기자는 "홀딩은 실점한 데에 화가 난 나머지 손흥민을 세게 밀었다. 갑자기 밀린 손흥민은 쓰러질 수밖에 없었다"고 설명했다.

그러나 손흥민은 상대의 도발에도 의연한 자세를 유지했다. 골드 기자의 설명에 따르면 손흥민은 몸이 바닥에 나뒹군 뒤에도 전혀 화를 내거나 놀란 표정을 짓지 않았다(no anger or shock on Son's face as he hit the deck). 대신 손흥민은 웃음을 터뜨리기 시작했다(Son started cracking up). 골드 기자는 "손흥민은 자신이 아스널 수비진의 신경을 제대로 건드렸다는 사실을 알고 있었다"고 덧붙였다.

조세 무리뉴 토트넘 감독은 이날 경기가 끝난 후 "해리(케인)와 쏘니(손흥민의 애칭)는 월드클래스"라며, "그들은 개인적 능력이 뛰어날뿐만이 아니라 팀을 위해 헌신한다. 케인은 수비 진영까지 내려와 페널티 지역에서 헤딩으로 클리어링까지 해준다. 쏘니는 오늘 60분간 측면 공격수로 뛰다가 이후 처진 공격수 역하을 소화했다. 그들은 골만 넣는 선수들이 아니다"라고 칭찬했다.

한편 손흥민은 이날 프리미어 리그 10호골을 터뜨리며 올 시즌 컵대회 포함 17경기 13골 6도움을 기록 중이다.