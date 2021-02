개편되는 승강제, K리그1 10위 ↔ K리그2 5위가 바뀔 수 있다

2022시즌부터 K리그 승강제가 1+2로 확대된다

[골닷컴] 박병규 기자 = 2022시즌부터 K리그 승강제가 변화된다. 기존 1+1에서 1+2로 확대된다. K리그1 10~12위 세 팀이 나란히 강등될 가능성도 존재하며 K리그2 5위가 2, 3위 팀을 제치고 승격될 확률도 존재한다.

한국프로축구연맹(이하 연맹)은 24일(수) 제2차 이사회를 개최하여 이사 보선, 시즌 중 코로나19 확진자 발생시 리그 운영안 및 선수단 코로나19 검사 계획, 2022시즌부터 승강팀 수 조정 등의 안건을 심의, 의결했다.

이중 내년 시즌부터 달라지는 승강제에 많은 관심이 집중되었다. 연맹은 시즌 막바지 흥행 매치업의 증가와 K리그2 구단들에 대한 동기부여 등을 위해 승강팀 수를 조정하기로 했다. 기존에는 K리그2 우승팀 1팀(자동 승강)과 승강 PO진출팀 1팀 등 최대 2팀이 승격 가능하였는데 이를 ‘1팀(자동 승강) + 2팀(승강PO 진출)’로 확대했다.

즉 2022시즌 종료 시점을 기준으로 K리그2 우승팀 1팀은 자동 승격이 되며 K리그1 최하위(12위)는 자동 강등된다. K리그2 2위팀은 K리그1 11위팀과 홈 앤 어웨이 방식으로 승강플레이오프를 치른다. K리그2 4위팀과 5위팀은 준플레이오프를 치르며 해당 경기 승자가 K리그2 3위와 단판 플레이오프를 치른다. 이후 플레이오프 승자는 K리그1 10위와 홈 앤 어웨이 방식의 승강플레이오프를 치르게 되는 방식이다.

연맹은 흥행과 K리그2 구단의 동기부여를 위함이라고 밝혔지만 아이러니한 상황도 발생할 수 있다. 우선, K리그1 12위부터 10위까지 모두 강등되거나 K리그1 최하위만 강등될 가능성이 있다. 혹은 K리그1 11위팀이 생존하고 10위가 강등되는 일도 발생할 수 있다. 이는 준PO부터 승리한 K리그2 5위가 K리그1 10위와의 대결에서 최종 승리하여 승격될 경우다.

플레이오프의 매력이라 불릴 수도 있지만, K리그2 정규리그 5위가 K리그2 2~4위까지의 팀을 제치고 승격하게 되는 어색한 모습도 가능하다. 연맹 관계자는 “K리그1 상위팀의 불공평이나 반발 가능성이 있지 않냐는 문의를 많이 받았다. 다만, 이 같은 결정이 단기간에 이루어진 사안이 아니다. 오래전부터 각 구단 대표들과 이야기를 나눈 사항이다. 물론 도입까지 기간이 남았지만 일부 규정 변경, 어드벤티지 적용 등의 변화 없이 현재의 틀을 유지할 계획”이라 했다.

다만 현행 플레이오프 규정에 따르면 상위 레벨인 K리그1 구단에 적용되는 어드벤티지 효과는 미세하게 존재한다. K리그1 11위팀은 승강PO에서 무승부만 거두어도 잔류다. 여기에 K리그1 10위와 맞붙는 팀은 여러 경기를 치르고 올라와야 해서 체력적 부담이 있을 것으로 예상된다.

단적인 예로 K리그2 5위의 경우, K리그1 10위와 맞붙으려면 전경기를 승리하고 올라와야 한다. 또 K리그1 10위와의 승강PO에서도 무조건 이겨야 승격 요건이 채워진다. 어려운 요건임에도 불구하고 공은 둥글기 때문에 대이변이 발생할 수 있다.

연맹은 2022 ‘1+2 승강제’ 도입으로 각 리그별 치열한 경쟁을 기대하고 있다. K리그1에선 10위를 벗어나려는 발버둥 싸움, K리그2에서는 5위 안에 안착하려는 경쟁이 시즌 막판 흥미를 제공할 것으로 내다보았다. 다만, 파이널 라운드 A와 B에서 ACL 진출권에 들지 못하거나 강등권에서 일찍 탈출한 팀들의 동기부여가 떨어질 가능성도 있다. 이에 관해서는 “다양한 방법이나 이를 최소화하려는 방법을 찾아볼 예정”이라 했다.

- 2022시즌부터 적용되는 K리그 승강제 -

▲K리그1 12위(자동 강등) - K리그2 우승팀(자동 승격)

▲승강PO : K리그1 11위 vs K리그2 2위 (승자=잔류 혹은 승격)

△준PO : K리그2 4위 vs 5위 (승자 PO진출)

△PO : 준PO 승자 vs K리그2 3위

▲승강 PO : K리그1 10위 vs K리그2 PO 진출팀 (승자=잔류 혹은 승격)

사진 = 한국프로축구연맹 제공