'韓 특급 유망주' 김예건, '60분 투입→79분 재교체' 이유 밝혀졌다…부진 아닌 "부상 때문" 세르비아 매체 보도

[골닷컴] 배웅기 기자 = 김예건(18·FK 츠르베나 즈베즈다)의 재교체 이유가 밝혀졌다.

즈베즈다는 지난 11일(한국시간) 세르비아 수르둘리차의 수르둘리차 시티 스타디움에서 열린 FK 라드니크 수르둘리차와 2026/27 세르비아 수페르리가 3라운드 원정 경기에서 0-0으로 비겼다.

이날 무승부로 즈베즈다는 연승 행진을 6경기에서 마감했다. 순위표에서는 1위(6승 1무·승점 19)에 머물렀지만, 1경기 더 치른 FK 보이보디나(8경기 6승 2패·승점 18)에 승점 1 차로 추격을 허용했다.

알베르트 리에라 즈베즈다 감독의 운영에 여러모로 아쉬움이 남는 경기였다. 리에라는 보다 공격적인 3-2-4-1 포메이션을 꺼내 들어 라드니크에 맹공을 퍼부었지만, 끝내 결실을 맺지 못했다.

볼 점유율(78-22), 슈팅(19-6), 유효 슈팅(4-2), 박스 안 볼 터치(41-4), 패스(660-125) 등 대부분 주요 통계에서도 크게 앞선 점을 감안하면 납득하기 어려운 결과다.

김예건에게도 최악의 하루였다. 대기 명단에 이름을 올린 김예건은 후반 15분 데릭 루카센 대신 투입됐고, 여러 차례 번뜩이는 모습을 보였지만 불과 19분 만인 후반 34분 블라디미르 루치치와 재교체됐다. 세르비아 방송사 '아레나 2 프리미엄'은 "김예건은 전방에서 활발히 움직였지만, 상대 수비진의 견제에 어려움을 겪었다"고 김예건의 재교체 배경을 추측했다.

이처럼 일각에서는 리에라가 김예건의 활약에 만족하지 못한 것 아니냐는 주장을 내놓았지만, 실제로는 경미한 부상이 있었던 것으로 전해졌다. 세르비아 매체 '다나스'는 같은 날 "김예건은 후반 15분부터 34분까지 뛰고 부상으로 교체됐다"며 "즈베즈다는 강도 높은 압박을 바탕으로 공격을 이어가고도 끝내 득점을 터뜨리지 못하면서 승점 1을 챙기는 데 그쳤다"고 보도했다.

축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 김예건은 패스 성공률 78%(7/9), 볼 터치 13회, 슈팅 1회(유효 슈팅 1회), 드리블 성공 1회, 볼 회수 1회, 지상 경합 성공 1회 등을 기록했다. 평점은 6.5였다.

리에라는 경기 후 인터뷰에서 김예건의 재교체 배경을 설명하지는 않았지만, 파이널 서드에서 전반적인 마무리가 부족했다며 아쉬움을 표했다. 리에라는 "그라운드 마지막 4분의 1 구역에서 더 나은 볼 컨트롤, 결정적인 패스, 더 좋은 크로스가 부족했다. 계획을 실행하는 과정, 노력과 헌신, 경기하는 방식에는 매우 만족했다. 오늘은 그저 우리 날이 아니었다"고 자평했다.

한편 이번 경험은 김예건에게 성장의 자양분이 될 수 있을 전망이다. 즈베즈다 선배인 설영우(아우크스부르크) 역시 김예건을 향해 진심 어린 조언을 건넸다. 김예건은 즈베즈다 이적 당시 "영우 형에게 많은 것을 물어봤다. '적응이 쉽지 않을 것'이라고 말하면서도 '여기서 경험을 쌓는다면 다른 팀으로 향할 때 수월할 것"이라고 이야기해 줬다"고 언급한 바 있다.