'韓 축구 희소식' 부상에서 돌아온 미드필더 백승호, 성공적인 복귀전...엄지성과 맞대결은 불발

[골닷컴] 김형중 기자 = 국가대표 미드필더 백승호(29, 버밍엄 시티)가 성공적인 부상 복귀전을 치렀다. 엄지성(24, 스완지 시티)과의 맞대결은 불발됐다.

버밍엄은 8일 오전 12시(한국시간) 홈 구장 세인트 앤드류 나이트헤드 파크에서 열린 스완지와 2026/27 잉글랜드 챔피언십 15라운드에서 2-1로 승리했다. 전반 26분 만에 상대 선수의 퇴장으로 수적 우위를 점한 버밍엄은 퇴장 3분 만에 제이 스탄스필드의 선제골이 터졌고, 자책골을 내주며 1-1로 맞서던 후반 42분 스탄스필드의 결승골이 터지며 짜릿한 승리를 따냈다. 이로써 버밍엄은 올 시즌 8승 5무 2패로 1위를 달렸고, 스완지는 8승 2무 5패로 6위에 머물렀다. 두 팀은 다음 시즌 프리미어리그 승격을 노리고 있다.

백승호는 후반 25분 존 솔리스를 대신해 그라운드를 밟았다. 7경기 만의 출전이었다. 지난 9월 대표팀에 소집된 백승호는 소속팀에서 당한 부상으로 A매치 한 경기도 뛰지 못한 채 중간에 소집해제 됐다. 영국으로 돌아간 뒤 소속팀에서 재활에 매달린 끝에 이날 복귀전을 치렀다.

경기 전 인터뷰에서 크리스 데이비스 감독은 백승호의 복귀에 큰 기대감을 나타냈다. 그는 "백승호가 팀 훈련을 온전히 소화하고 있어 대단히 반갑다"며 "중원 자원들이 다소 어려운 상황에서 그의 복귀는 큰 힘"이라고 말한 바 있다.

감독이 기대한 대로 백승호는 안정적인 활약으로 팀 승리에 기여했다. 약 20여분을 소화한 그는 6번의 패스 중 5번을 성공하며 83%의 성공율을 기록했다. 또한 중앙과 왼쪽 측면을 활발히 오가며 팀의 공격적 운영에 도움을 줬다. 백승호 투입 후 중원에 에너지를 더한 버밍엄은 결승골을 뽑아내며 승리를 차지했다. 영국 BBC는 백승호에게 평점 7.01을 부여하며 무난한 활약을 보인 것으로 평가했다.

백승호는 이날 올 시즌 9번째 리그 경기에 나섰다. EFL컵 포함 올 시즌 11경기에 출전해 1골 1도움을 기록하고 있다. 다만 부상으로 그라운드를 떠나 있는 동안 포지션 경쟁자들이 활약해, 앞으로 주전 경쟁이 불가피해졌다.

스완지 미드필더 엄지성과 맞대결은 불발됐다. 선발 출전한 엄지성은 전반전만 소화한 뒤 하프타임에 조쉬 키와 교체됐다. 전반 중반 미드필더 마르코 스타메니치의 퇴장으로 인한 수적 열세를 극복하고자 내린 전술적 선택에 가까웠다.

한편, 백승호는 부상 여파로 11월 A매치 소집 명단에는 제외됐다. 휴식기 동안 몸 상태를 끌어올려 좋은 활약을 이어갈 수 있을지 관심이 모아지고 있다.