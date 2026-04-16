韓 축구 초비상! '강등 확률 100%' 황희찬, 다음 시즌 2부 리그서 뛴다…PL 코리안리거 사실상 '전멸'

[골닷컴] 배웅기 기자 = 울버햄튼 원더러스가 잉글리시 풋볼 리그(EFL) 챔피언십 강등을 목전에 뒀다. 다음 시즌에는 프리미어리그(PL)에서 활약하는 코리안리거의 모습을 볼 수 없을지도 모른다.

울버햄튼은 11일(이하 한국시간) 영국 런던의 런던 스타디움에서 열린 웨스트햄 유나이티드와 2025/26 PL 32라운드 원정 경기에서 0-4로 완패했다.

3승 8무 21패(승점 17)로 20위에 자리해 있는 울버햄튼은 이르면 33라운드에서 강등을 확정 지을 수 있다. 축구 통계 매체 '옵타'는 울버햄튼의 강등 확률을 100%로 내다봤다.

울버햄튼은 2017/18 EFL 챔피언십 우승 후 PL로 승격했고, 포르투갈 선수 위주의 선수단을 바탕으로 한 특유의 팀 컬러로 승부하며 여덟 시즌 동안 생존했다. 그러나 2020년대 들어 무려 다섯 차례 사령탑을 교체하며 정체성과 방향성을 잃었고, 결국 올 시즌 32경기에서 3승을 거두는 데 그치며 강등이 확정적인 상황이다.

영국 매체 'BBC'는 12일 "울버햄튼에 웨스트햄전은 최상위 리그 역사상 가장 극적인 잔류를 이뤄낼 수 있다는 마지막 희망마저 사라지게 만든 순간"이라며 "울버햄튼의 강등은 이제 시간문제"라고 조명했다.

불행 중 다행이라고 해야 할까. 울버햄튼은 지난해 12월 롭 에드워즈 감독을 선임하며 반등의 기틀을 마련했고, 다음 시즌 곧장 PL로 돌아올 수 있다는 희망을 봤다. 마테우스 마네 등 새로운 살림꾼의 등장 역시 주목할 만하다.

울버햄튼의 강등은 대한민국 축구에도 반갑지 않은 소식이다. 올여름 임대 복귀가 예정된 김지수(21·1. FC 카이저슬라우테른·원 소속팀 브렌트퍼드), 양민혁(19·코번트리 시티·원 소속팀 토트넘 홋스퍼), 윤도영(19·도르드레흐트·원 소속팀 브라이턴 앤 호브 앨비언), 아직 1군 데뷔전을 치르지 않은 박승수(19·뉴캐슬 유나이티드)를 제외하면 더 이상 PL 무대에는 주전급 코리안리거가 남지 않게 된다.

황희찬은 김두현(前 웨스트 브로미치 앨비언), 이청용(前 볼턴 원더러스·인천유나이티드), 윤석영(前 퀸즈 파크 레인저스·충북청주FC), 박지성(前 퀸즈 파크 레인저스), 김보경(前 카디프 시티·FC안양), 기성용(前 스완지 시티·포항스틸러스)에 이어 영국 무대에서 강등을 경험하는 일곱 번째 한국 선수가 될 전망이다.