韓 축구 초대형 악재! '20경기 2골→강등 원흉 지목' 황희찬, 결국 퇴출 수순 밟는다…"울버햄튼 커리어, 완전히 끝"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 황희찬(29)이 올 시즌을 끝으로 울버햄튼 원더러스와 이별할 전망이다.

영국 매체 '풋볼 팬캐스트'는 19일(한국시간) 올 시즌 잉글리시 풋볼 리그(EFL) 챔피언십 강등이 유력하게 점쳐지는 울버햄튼의 몰락 원인으로 확실한 득점원이 없다는 점을 꼽았다. 울버햄튼은 지난해 여름 마테우스 쿠냐가 맨체스터 유나이티드로 떠난 뒤 아담 암스트롱, 톨루 아로코다레 등을 영입하며 공격진을 보강했지만 이번 시즌 PL에서 31경기 24골에 그쳤다.

매체는 황희찬의 부진 역시 강하게 비판했다. 매체는 "황희찬은 과거 쿠냐 못지않은 활약을 펼쳤으나 이제는 롭 에드워즈 감독 체제에서 울버햄튼 커리어가 끝난 것처럼 보인다"고 조명했다.

이어 "황희찬이 2023/24 PL 초반 20경기에서 10골을 터뜨리며 출발할 때만 해도 울버햄튼은 쿠냐와 같은 새로운 스타가 등장한 듯했다. 그러나 곧 부상이 찾아왔고, 이후 황희찬은 제 기량을 되찾지 못하고 있다. 올 시즌 3골에 그친 그는 팀에서 커리어가 완전히 끝났다"고 설명했다.

그러면서 "암스트롱이 점점 기량을 되찾고 있는 만큼 울버햄튼은 황희찬을 매각해 수익을 올리고 2022년 여름 영입 당시 지불한 이적료 1,400만 파운드(약 281억 원) 중 일부라도 회수해야 한다. 이제는 방관할 때가 아니다. 구단은 그 누구와도 함께하지 않고 챔피언십으로 내려가야 한다. 황희찬을 비롯해 일부 선수에 대한 계획이 무엇이든 간에 완전히 폐기하고 새롭게 시작해야 한다"고 강조했다.

실제로 황희찬은 올겨울 챔피언십 강등을 염두에 둔 울버햄튼에서 전력 외로 분류됐고, PSV 에인트호번 이적설에 휩싸인 바 있다. 당시 영국 매체 '풋볼 인사이더'는 "울버햄튼은 챔피언십 강등에 앞서 황희찬을 매각할 용의가 있다. 그는 7만 파운드(약 1억 4,000만 원)의 주급을 받고 있으며 챔피언십 구단으로서는 감당하기 어려운 액수"라고 보도했다.

매체는 "네덜란드 무대로 이적은 황희찬에게도 이상적일 수 있다. 그는 다음 시즌 챔피언십에서 뛰는 것을 원하지 않을 것이며 최고 수준에서 경쟁하고 싶어 할 것이다. PSV 이적은 곧 유럽 무대에서 경쟁할 수 있는 기회"라고 덧붙였다.

올여름 주전 공격수 리카르도 페피의 풀럼 이적이 확정적인 PSV가 다시 황희찬 영입을 추진할지는 지켜볼 일이다. 네덜란드 매체 'FC업데이트'는 과거 "여러 포지션을 소화할 수 있는 황희찬은 PSV에 있어 흥미로운 프로필"이라며 "구단은 이미 그의 에이전트에게 문의한 것으로 알려졌다. 울버햄튼과 황희찬의 계약은 오는 2028년 중반까지"라고 전했다.