韓 축구 초대형 반전! 이강인, 돌연 토트넘 이적 가능성 제기…PSG 홈페이지서 프로필 삭제 후 복구

[골닷컴] 배웅기 기자 = 이강인(25·파리 생제르맹)이 아틀레티코 마드리드가 아닌 토트넘 홋스퍼로 향할 수 있다는 주장이 제기됐다.

유럽 이적시장 소식에 정통한 루벤 우리아 기자는 1일(이하 한국시간) "아틀레티코 내부에서는 이강인 영입을 성사시킬 수 있다는 낙관론이 나오고 있다. 구단과 파리 생제르맹(PSG) 간 협상은 진행되고 있지만 아직 합의에 이르지 않았다. 양 팀은 앞으로 며칠 동안 세부 조건을 조율할 예정이다. 그 역시 아틀레티코에서 뛰길 원하고 있다"고 밝혔다.

이어 "아틀레티코 외에도 토트넘과 유벤투스가 이강인에게 관심을 보이고 있다. 또한 익명의 사우디아라비아 구단이 그의 영입을 위해 1천 700만 유로(약 300억 원)의 연봉을 제안한 상황"이라고 전했다.

아틀레티코 이적이 유력하게 점쳐지던 상황에서 나온 뜻밖의 소식이다. 스페인 매체 '마르카'는 지난달 29일 "알레한드로 그리말도와 이강인이 이번 주 아틀레티코의 새로운 선수로 발표될 예정"이라고 알렸다. 이강인은 1일 PSG 공식 홈페이지의 선수 명단에서도 삭제됐다.

이후 토트넘, 유벤투스 등의 하이재킹 가능성이 수면 위로 떠오르면서 기류가 변했다. PSG 공식 홈페이지의 선수 명단에도 다시 등록됐다. 다만 이강인이 아틀레티코 이적을 강력히 원하고 있는 만큼 특별한 변수가 없는 한 하이재킹이 이뤄질 가능성은 크지 않아 보인다.

이강인은 2023년 여름 RCD 마요르카에서 PSG로 적을 옮긴 뒤 세 시즌을 보냈지만, 어느 한 시즌도 확고한 주전으로 자리 잡지 못했다. 리그 1에서는 꾸준히 경기에 나섰지만, 가장 비중이 큰 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)에서는 루이스 엔리케 PSG 감독에게 철저히 외면받았다.

이는 이강인이 이적을 결심한 결정적인 계기가 됐다. 스페인 매체 '문도 데포르티보'는 지난달 13일 "PSG와 이강인 모두 작별할 시기가 왔다고 판단하고 있다. 이강인은 더 중요한 역할을 원하고 있으며, 구단 역시 그와 계약이 2년 남아 있음에도 이적을 허용할 의향이 있다"고 보도한 바 있다.

복수의 현지 매체에 따르면 아틀레티코의 이강인 영입은 이적료 협상만 남겨 두고 있다. 아틀레티코가 2천 500만 유로(약 442억 원) 수준을 적정선으로 보고 있는 반면, PSG는 3천 500만 유로(약 618억 원)를 요구하고 있는 것으로 알려졌다. 일각에서는 3천만 유로(약 530억 원)에 옵션이 더해진 조건으로 합의에 이를 수 있다는 전망이 나온다.