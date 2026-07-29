韓 축구 초대형 경사! "이적료 100억" 이한범, 새 시즌 UCL 무대 누빈다…빅 리그 입성은 무산→"브뤼허와 개인 협상 완료"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 이한범(24·미트윌란)이 올여름 클뤼프 브뤼허 KV 유니폼을 입을 것으로 보인다.

벨기에 매체 'HLN'은 29일(이하 한국시간) "모든 일이 계획대로 진행될 경우 이한범은 브뤼허의 새로운 센터백이 된다"며 "구단은 가능한 한 빠르게 그와 계약을 마무리하길 바라고 있다. 이한범은 이미 브뤼허와 개인 조건 합의에 도달했고, 구단 역시 미트윌란과 협상을 거의 마친 상황"이라고 보도했다.

매체에 따르면 브뤼허는 기존 주전 센터백 조엘 오르도녜스가 부상으로 장기간 이탈하면서 그 공백을 메울 새로운 자원을 물색해 왔다. 이 과정에서 이한범이 레이더에 포착됐고, 브뤼허는 이한범이 브랜던 메헬러와 수비진의 중심을 맡길 기대하고 있다.

구체적인 이적료까지 공개됐다. 덴마크 매체 '볼드'는 같은 날 "브뤼허가 이한범 영입을 위해 500만~600만 유로(약 83억~99억 원) 규모의 제안을 건넸다"며 "이한범은 미트윌란과 재계약을 체결할 의사가 없고 구단 역시 그의 매각을 적극적으로 검토하기 시작했다"고 전했다.

이한범의 거취가 마침내 구체적인 윤곽을 드러내고 있다. 덴마크 매체 'PL 볼드'는 6일 "프랑쿨리누, 다리오 오소리오, 아랄 심시르(트라브존스포르) 등이 지난 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL)에서 좋은 활약으로 많은 해외 구단의 관심을 받고 있다"며 "이 밖에도 이한범 등이 여러 구단의 영입 명단에 올라 있다"고 밝혔다.

크리스티안 바흐 바크 미트윌란 스포츠 디렉터까지 이한범의 이적 가능성을 시사했다. 바흐 바크는 18일 덴마크 매체 'TV2'와 인터뷰에서 "이한범은 매우 좋은 시즌을 보냈고, 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 치른 뒤인 만큼 지금이 양측 모두에게 이적하기에 좋은 시점이 될 수 있다"고 언급했다.

빅 리그 입성은 다음을 기약하게 됐지만, 브뤼허 역시 이한범에게는 기회의 장이 될 수 있다는 평가다. 브뤼허는 지난 시즌 벨기에 프로 리그 정상에 올라 새로운 시즌 UEFA 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 진출권을 확보했다. 올여름 브뤼허에서 아스널로 이적한 크리스토스 촐리스의 사례처럼 충분히 스텝 업을 모색할 수 있다.

2023년 여름 FC서울을 떠나 미트윌란에 합류한 이한범은 지난 시즌을 기점으로 주전을 꿰찼다. 50경기에 나서 4골 4도움을 올렸고, 코펜하겐과 덴마크축구연합(DBU) 포칼렌 결승전(1-0 승리)에서 결승골을 터뜨리며 미트윌란에 우승을 안겼다. 2026 월드컵에서도 한국이 치른 3경기에 모두 선발 출전했다.

이 같은 활약은 수많은 빅클럽의 관심을 끌기에 충분했다. 영국 매체 '팀토크'의 지난달 12일 보도에 의하면 이한범은 리버풀, 첼시, SSC 나폴리, 보루시아 도르트문트 등의 관심을 받았다. 이한범이 브뤼허에서 또 한 번 기량을 증명해 도약에 성공할 수 있을지 지켜볼 일이다.