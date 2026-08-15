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설영우 (Seol Young-Woo)Getty Images
배웅기

韓 축구 초대형 경사! '국가대표 수비수' 설영우, 드디어 빅 리그 입성하나…"행선지 후보로 프랑크푸르트 거론"

이적
설영우
아인트라흐트 프랑크푸르트

[골닷컴] 배웅기 기자 = 설영우(27·FK 츠르베나 즈베즈다)가 마침내 유럽 빅 리그에 입성하게 될까.

세르비아 매체 '디렉트노'는 15일(이하 한국시간) "즈베즈다의 이적시장 막바지가 매우 흥미롭게 흘러갈 것으로 보인다"며 "알베르트 리에라 감독이 즈베즈다에 새롭게 부임하면서 선수 선별 작업이 필요해진 상황이다. 팀은 현재 선수단 규모가 매우 크다"고 보도했다.

이어 "일부 선수에게는 즈베즈다와 작별하는 것이 최선의 선택이 될 수 있다"며 설영우의 이름을 언급했다. 매체는 "설영우는 지난해 셰필드 유나이티드의 관심을 받은 데 이어 최근 행선지 후보로 아인트라흐트 프랑크푸르트가 거론되고 있다"고 밝혔다.

그러면서 "리에라는 선수단을 파악하고 평가한 뒤 계획을 세울 예정이다. 전력 외로 여겨지는 선수가 주전으로 올라설 수도, 주전으로 평가받는 선수가 다른 팀으로 떠날 수도 있다. 이 과정에서 일부 선수는 즈베즈다에 상당한 매각 수익을 안길 것"이라고 짚었다.

설영우의 프랑크푸르트 이적설은 이번이 처음이 아니다. 보스니아 헤르체고비나 매체 '스포르트 스포르트'는 과거 "설영우가 2년 동안의 즈베즈다 생활을 마치고 프랑크푸르트에서 경력을 이어가게 됐다"고 전한 바 있다.

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매체는 설영우가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 이후 프랑크푸르트로 이적할 것이라는 전망을 내놓았다. 500만 유로(약 82억 원)라는 구체적인 이적료까지 공개됐지만, 설영우가 즈베즈다에서 새로운 시즌을 맞이하며 해프닝으로 일단락되는 듯했다.

그러나 데얀 스탄코비치 감독이 최근 2026/27 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 진출 실패의 책임을 통감해 사임하고 리에라가 지휘봉을 잡으면서 기류가 바뀌었다. 설영우 외에도 토마스 헨델, 타미 엘시니크, 바실리예 코스토프, 블라디미르 루치치 등이 매각 후보로 거론되고 있는 상황이다.

설영우는 2024년 여름 울산 HD에서 즈베즈다로 이적하며 유럽 무대에 도전장을 내밀었고, 통산 100경기 8골 16도움을 기록하며 팀의 두 시즌 연속 더블(2관왕)에 큰 힘을 보탰다. 개인적으로도 두 시즌 연속 세르비아 수페르리가 베스트 11에 이름을 올리며 기량을 인정받았다.

현지 매체의 극찬 역시 끊이지 않는다. 디렉트노는 지난달 30일 "설영우는 오랜 기간 매우 높은 수준의 경기력을 유지하고 있으며, 즈베즈다에서 가장 꾸준한 활약을 펼치는 선수 중 한 명"이라며 "모든 감독이 팀에 두고 싶어 하는 유형의 선수"라고 극찬을 아끼지 않았다.

아울러 설영우의 이적 가능성이 꾸준히 제기되고 있는 만큼, 즈베즈다가 제안을 신중히 검토해야 한다고 주장했다. 매체는 "설영우는 즈베즈다의 대표 스타는 아닐지라도 팀의 균형을 지키는 선수 중 한 명"이라며 "확실하고 수준 높은 대체자가 준비되지 않는다면 그의 이탈은 즈베즈다에 큰 위험이 될 수 있다"고 강조했다.

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