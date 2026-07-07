‘韓 축구 초대형 경사’ 이강인, 3년 만에 스페인 복귀 확정…‘HERE WE GO’ 떴다 “이적료 최대 700억에 AT 마드리드행”

이강인(25·파리 생제르맹·PSG)이 아틀레티코(AT) 마드리드로 이적하면서 3년 만에 스페인 무대로 돌아간다.

유럽 축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 6일(한국시간) 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “이강인이 AT 마드리드로 이적한다. 모든 당사자 간 합의가 완료됐다”고 이적이나 계약이 확정적일 때 사용하는 특유의 ‘HERE WE GO’ 문구와 함께 전했다.

로마노 기자에 따르면 이적료는 보너스 옵션 포함 4천만 유로(약 7백억 원)다. 이강인은 이미 이전부터 AT 마드리드와 개인 합의를 맺었다. 계약기간은 2031년까지 5년이다. 아직 공식적인 절차가 남아 있지만, 커다란 변수가 없는 이상 이적이 성사되는 건 확정적이다.

프랑스 매체 RMC 스포르트도 이날 “PSG에서 3시즌을 보낸 이강인이 AT 마드리드로 이적할 예정이다. PSG는 보너스 옵션을 포함해 4천만 유로가 조금 넘는 이적료에 AT 마드리드와 합의했다”며 “PSG는 곤살루 하무스가 AC밀란으로 이적한 지 불과 며칠 만에 이강인도 떠나보내면서 핵심 선수가 두 명이나 이탈하게 됐다”고 보도했다.

이강인은 이번에 AT 마드리드 유니폼을 입으면, 3년 만에 스페인 무대로 돌아가게 된다. 그는 2011년 당시 10세 나이에 한국을 떠나 스페인으로 건너가 발렌시아와 계약을 맺었고 2018년 프로 데뷔에 성공했다. 이후 마요르카를 거쳐 2023년 PSG로 이적하면서 스페인 무대를 떠나 프랑스 무대로 옮겼다.

이강인이 PSG와 동행을 마치기로 마음을 굳힌 건, 지난 3시즌 동안 줄곧 ‘로테이션 자원’에 머물면서 기회를 많이 받지 못했기 때문이다. 특히 어느덧 20대 중반으로 전성기 나이에 접어든 그는 더 정규적으로 출전하면서 핵심적인 역할을 원했다. 그러나 PSG에서는 경쟁자들이 쟁쟁한 탓에 바람이 이뤄질 가능성이 낮아 이적을 결심했다.

이강인은 AT 마드리드 외에도 유벤투스와 익명의 잉글랜드 프리미어리그(EPL)·사우디 프로페셔널리그(SPL) 구단들로부터도 러브콜을 받았다. 하지만 그는 친숙한 스페인 무대로 돌아가길 원했던 데다, AT 마드리드가 지난겨울부터 적극적으로 구애를 보내더니, 올여름 자신을 ‘최우선’ 영입 대상으로 낙점하자 AT 마드리드행만 고수했다.

또 디에고 시메오네 감독 체제에서 최고의 기량을 되찾는 스포츠 프로젝트를 우선시한 것도 이강인이 AT 마드리드로 이적을 택한 이유로 알려졌다. 시메오네 감독은 이강인의 다재다능한 능력과 미드필드와 공격진을 연결하는 검증된 능력을 매우 높이 평가하고 있는 가운데, 이강인을 앙투안 그리즈만 대체자로 염두에 두면서 주전으로 활용할 계획인 것으로 전해졌다.