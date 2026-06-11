'韓 축구 초대박 호재!' 개막전 퇴장 참사가 홍명보호 돕는다...멕시코 주전 CB 출전 정지

[골닷컴] 김형중 기자 = 홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 국가대표팀에 호재가 발생했다. 월드컵 2차전 상대 멕시코 수비의 핵 세사르 몬테스가 개막전 퇴장으로 한국전에 결장한다.





멕시코는 12일 오전 4시(이하 한국시간) 멕시코의 수도 멕시코 시티에 위치한 멕시코 시티 스타디움에서 열린 남아공과 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 개막전이자 A조 1차전에서 2-0으로 승리했다. 전반 9분 훌리안 퀴뇨네스의 선제골과 후반 22분 라울 히메네스의 추가골이 터지며 8만여 홈 팬들 앞에서 첫 경기 승리를 따냈다.





멕시코는 남아공의 연이은 퇴장으로 수적 우세 속에 경기를 치렀다. 후반 5분 스페펠로 시톨레가 무리한 파울로 퇴장을 선언 받았고, 이어 후반 39분에도 교체로 들어온 템파 즈와네가 난폭한 플레이로 퇴장 당했다. 때문에 멕시코는 비교적 손쉬운 승리를 거둘 수 있었다.





그러나 마냥 기뻐할 수만은 없었다. 후반 추가시간 멕시코에서도 퇴장자가 발생했다. 11대 9 수적 여유를 가지고 경기를 치르던 멕시코는 남아공에게 역습을 허용했고 이를 제지하던 센터백 세사르 몬테스가 다소 무리한 태클을 시도했다. 주심은 명백한 득점 장면에서의 파울로 판단하고 곧바로 다이렉트 퇴장을 선언했다. 몬테스가 항의했지만 주심은 받아들이지 않았다.





대한축구협회





몬테스의 퇴장은 홍명보호로선 최고의 호재다. 러시아 리그 로코모티브 모스크바 소속의 몬테스는 요한 바스케스와 멕시코 최후방을 담당하는 수비의 핵이다. 또한 코너킥 등 세트피스 상황에선 공격에 가담해 195cm 장신을 이용한 위협적인 고공 플레이를 시도한다. 하지만 개막전 퇴장으로 한국과 2차전에는 출전할 수 없다.





이로써 홍명보호로선 2차전 멕시코전에서 좀 더 공격으로 나설 수 있게 되었다. 몬테스를 대신에 마테오 차베스나 루이스 차베스 등이 나설 수 있지만 모두 180cm 안팎으로 큰 키는 아니다. 한국은 조규성 등 제공권이 좋은 선수들을 적극 활용하며 멕시코의 수비를 괴롭힐 수 있다.





한편, 한국은 3차전 남아공전에서도 상대 퇴장으로 유리한 상황을 맞이할 수 있다. 남아공도 개막전에서 2명의 퇴장자가 발생하며 울었는데, 두 번째 퇴장을 당한 템바 즈와네는 난폭한 플레이로 사후 징계를 받을 가능성이 있다. 이번 대회 규정상 퇴장 당한 선수는 다음 1경기 출장 정지 징계를 받는데 고의성이 있거나 파울의 정도가 심한 경우, 징계위원회가 추가 징계를 결정할 수 있다.





한국은 12일 오전 11시 체코와 1차전을 치른 뒤, 2차전 멕시코전은 일주일 뒤인 19일 오전 10시에 갖는다. 남아공과의 3차전은 25일 오전 10시로 예정되어 있다.