韓 축구 초대박! 두 자릿수 공격 포인트→'임대 신화' 쓴 김민수, 웨스트햄이 부른다…"잠재적 영입 후보"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 김민수(20·지로나)가 웨스트햄 유나이티드의 관심을 받고 있다.

웨스트햄 소식을 전하는 영국 'ExWHUEmployee'는 7일(한국시간) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "김민수가 웨스트햄의 잠재적인 영입 명단에 추가될 수 있다"며 "그는 지난 시즌 안도라에서 성공적인 임대 생활을 보내며 다른 구단의 눈길을 사로잡았다"고 전했다.

김민수는 현 시점 대한민국 최고의 유망주 중 한 명으로 꼽힌다. 김민수는 2024년 10월 레알 소시에다드전에서 지로나 유니폼을 입고 프로 데뷔전을 치렀다. 같은 달 CD 에스트레마두라 1924전에서는 선발로 나섰고, 얼마 뒤인 11월 PSV 에인트호번전에서 교체 출전하며 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 무대에 첫선을 보였다.

지난 시즌에는 라리가 2에 소속된 안도라로 임대 이적해 활약했다. 김민수는 40경기에 나서 6골 4도움을 올렸고, 공격진 전 포지션을 소화하며 카를레스 만소 안도라 감독의 황태자로 자리매김했다.

스페인 매체 '에스타디오 데포르티보'는 과거 "김민수는 제라르 피케 구단주와 이바이 고메스 (전) 감독이 이끄는 안도라 최고의 영입 중 한 명"이라며 "김민수는 피케의 요청으로 지로나에서 임대 영입됐고, 최상위 리그에서 뛸 수 있다는 것을 입증했다"고 조명했다. 지난해 11월까지 안도라 사령탑으로 재임한 고메스 역시 "김민수는 최고 수준의 선수"라고 극찬한 바 있다.

이 같은 활약은 웨스트햄의 관심을 끌어내기에 충분했다. 지난 시즌 프리미어리그(PL)에서 18위(38경기 10승 9무 19패·승점 39)에 그쳐 잉글리시 풋볼 리그(EFL) 챔피언십 강등을 피하지 못한 웨스트햄은 누누 에스피리투 산투 감독 체제에서 1년 만의 승격을 목표하고 있다.

다만 열쇠는 지로나가 쥐고 있다. 지로나는 김민수가 안도라에서 활약하는 사이 라리가 2로 강등됐고, 미첼 산토스(아약스) 감독이 떠난 뒤 키케 알바레스 감독이 지휘봉을 잡았다. 김민수가 새로운 시즌 알바레스의 구상에 포함된다면 웨스트햄 이적은 난항을 겪을 가능성이 높다는 분석이다.