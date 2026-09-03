韓 축구 정말 다행이다! '국가대표 공격수' 황희찬, 이적시장 마감 35초 전 극적 샬케행 성사…"자칫 무산될 뻔"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 황희찬(30)의 샬케 04 임대 이적은 그 어느 때보다 극적으로 성사됐다.

독일 매체 '베스트도이체 알게마이네 차이퉁'은 2일(이하 한국시간) "황희찬은 올여름 이적시장 마감을 35초 앞두고 샬케와 임대 계약을 체결했다. 프랑크 바우만 샬케 스포츠 디렉터는 한때 계약이 무산될 수 있었다고 돌아봤다"고 보도했다.

매체에 따르면 바우만은 "처음에는 시간이 충분하다고 생각했지만, 이후 행정적인 문제가 발생했다. 자칫 이적이 무산될 수 있겠다는 생각이 들 정도였다"고 회상했다.

샬케는 제때 황희찬 영입을 마무리하고자 메디컬 테스트마저 연기했다. 바우만은 "모두가 긴장하고 있었다. 승인이 내려지고, 모든 절차가 제대로 처리됐다는 사실을 확인했을 때는 정말 기뻤다"며 "물론 메디컬 테스트가 진행되지 않은 만큼 위험 부담은 있지만, 완전 영입과는 다른 관점에서 볼 필요가 있다"고 언급했다.

황희찬은 빠르면 오는 6일 독일 겔젠키르헨의 펠틴스 아레나에서 열리는 바이에른 뮌헨과 2026/27 분데스리가 2라운드 홈 경기에서 데뷔전을 치를 전망이다. 바우만은 "황희찬이 뮌헨전 명단에 포함될지는 조금 더 지켜봐야 한다. 무리한 결정은 하지 않을 것"이라고 말했다.

샬케는 2일 공식 홈페이지에 황희찬 임대 영입 소식을 전했다. 계약 기간은 내년 여름까지며, 독일 매체 '스카이스포츠'의 보도에 의하면 이적료 300만 유로(약 47억 원)의 완전 영입 옵션이 포함돼 있다. 등번호는 7번이다.

황희찬은 올여름 울버햄튼 원더러스에서 전력 외로 분류돼 1군이 아닌 U21에서 훈련을 받았다. 개막 후 3경기 연속 명단에서 제외되며 이적이 기정사실처럼 여겨졌지만, 이적시장 마감 직전까지 거취의 구체적인 윤곽이 드러나지 않았다.

올여름 이적시장 마감을 하루 앞두고 샬케 이적이 가시화됐다. 올 시즌 새롭게 분데스리가로 승격한 샬케는 마땅한 득점원이 없는 상황에서 공격진에 골 결정력을 더할 자원으로 황희찬을 낙점했다. 애초 울버햄튼은 완전 이적을 원했지만, 이적시장 막바지 임대에 열린 입장을 보이면서 샬케행이 급물살을 탔다.

황희찬은 "지난 시즌 샬케에 깊은 인상을 받았다. 팀의 경기 방식을 집중적으로 살펴봤고, 내가 잘 어울릴 것으로 생각했다. RB 라이프치히 시절에도 한 차례 펠틴스 아레나에서 경기한 적이 있지만, 당시에는 아쉽게도 팬이 입장할 수 없었다"며 "이제는 샬케 선수로 그 경기장에 서게 될 생각에 기대가 크다"고 소감을 밝혔다.