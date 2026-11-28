[골닷컴] 배웅기 기자 = 이강인(25·아틀레티코 마드리드)의 발끝이 마침내 불을 뿜었다.

아틀레티코는 29일(한국시간) 스페인 엘체의 에스타디오 마르티네스 발레로에서 열린 엘체와 2026/27 라리가 14라운드 원정 경기에서 알레한드로 그리말도, 이강인, 훌리안 알바레스의 연속골에 힘입어 3-2로 승리했다. 이로써 아틀레티코는 11승 1무 2패(승점 34)를 기록하며 3위를 유지했다.

이날 최전방 공격수로 선발 출전한 이강인은 지난 9월 CA 오사수나전(4-0 승리) 이후 2개월 만의 득점포이자 올 시즌 3호 골을 터뜨렸다. 이 밖에도 여러 차례 위협적인 모습을 보이며 엘체의 간담을 서늘하게 한 그는 후반 25분 로드리고 멘도사와 교체되기 전까지 70분을 소화했다.

마르틴 안셀미 감독이 이끄는 엘체는 마티아스 디투로, 부바 상가레, 로이 레비보, 페데리코 레돈도, 빅토르 추스트, 하비 모르시요, 마르팀 네투, 곤살로 비야르, 헤르만 발레라, 페르난도 니뇨, 루카스 세페다가 선발로 나섰다.

디에고 시메오네 감독의 아틀레티코는 얀 오블락, 그리말도, 마르크 푸빌, 마르코스 요렌테, 다비드 한츠코, 파블로 바리오스, 알렉스 바에나, 줄리아노 시메오네, 모르텐 히울만, 알바레스, 이강인이 선발 출전했다.

이른 시간 포문을 연 팀은 아틀레티코였다. 전반 4분 그리말도가 박스 안에서 레돈도에게 걸려 넘어지며 페널티킥을 얻었고, 직접 키커로 나서 골문 오른쪽 아래를 노리는 침착한 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다.

흐름을 탄 아틀레티코가 곧바로 추가골을 터뜨렸다. 전반 7분 이강인이 전방 압박으로 볼을 탈취한 뒤 박스 안에서 시도한 왼발 슈팅이 디투로의 손끝을 스치고 골문 안으로 빨려 들어갔다. 이강인의 득점에 시메오네 감독은 두 주먹을 불끈 쥐고 포효했다.

엘체 역시 가만있지 않았다. 전반 26분 박스 부근에서 푸빌의 패스 미스를 놓치지 않은 네투가 문전에서 침착한 오른발 슈팅으로 골망을 갈랐다. 그러나 기쁨도 잠시, 전반 41분 역습 상황에서 알바레스에게 추가골을 허용하며 패색이 짙어졌다. 엘체는 후반 3분 상가레의 박스 밖 오른발 중거리 슈팅이 득점으로 연결되며 점수 차를 좁혔지만 끝내 동점골을 만들어 내는 데 실패했고, 안방에서 3연패라는 아쉬운 결과를 받아들었다.

한편 축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 이강인은 1골을 비롯해 패스 성공률 82%(23/28), 볼 터치 41회, 공격 지역 패스 3회, 지상 경합 성공 3회, 태클 2회, 볼 회수 2회, 슈팅 1회(유효 슈팅 1회), 파울 유도 1회 등을 기록하며 평점 7.6을 받았다. MOTM(MVP of the Match·최우수 선수)은 알바레스의 몫으로 돌아갔다.