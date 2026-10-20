韓 축구 오랜만에 희소식! 아시안게임 메달→17위 껑충, WC 챔피언 스페인 1위 사수...FIFA 여자 랭킹 발표

[골닷컴] 김형중 기자 = 대한민국 축구에 오랜만에 좋은 소식이 전해졌다. 여자 축구 대표팀이 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 17위로 뛰어 올랐다.





신상우 감독이 이끄는 대한민국 여자 축구 국가대표팀이 21일(한국시간) FIFA가 발표한 '코카콜라 여자 월드 랭킹'에서 17위에 올랐다. 19위였던 지난 6월 발표 때 비해 두 계단 뛰어 오른 결과다.





아시안게임 동메달 성적이 크게 작용했다. 신상우호는 지난 2026 아이치-나고야 아시안게임에서 방글라데시와 우즈베키스탄을 각각 6-0, 6-3으로 대파하고 동메달 결정전에선 난적 중국을 1-0으로 꺾은 바 있다. 중국전 승리로 5.39점을 획득한 한국은 1791.13 포인트가 되며 두 계단 상승했다.





아시안게임에서 메달을 따내지 못하는 굴욕을 맛본 중국은 16위에서 18위로 떨어지며 한국에 밀리는 신세가 됐다. 한동안 여자축구 아시아 최강으로 군림했지만 최근 좋지 못한 성적으로 곤두박질 쳤다. 아시아 최강은 일본(5위)이고, 북한(12위), 호주(15위)가 뒤따랐다.





1위는 월드컵 챔피언 스페인이 차지했다. 스페인은 지난해 8월 1위에 오른 뒤, 1년 2개월 동안 가장 높은 자리를 유지하고 있다. 2023 FIFA 호주-뉴질랜드 여자 월드컵에서 우승을 차지한 스페인은 2024년 잠시 3위까지 떨어지긴 했지만 다시금 1위에 올라 여자축구 최강으로 군림하고 있다.





지난해 스페인에 1위 자리를 내준 미국은 계속해서 2위를 유지하고 있고, 독일, 잉글랜드, 일본, 프랑스, 브라질, 스웨덴, 캐나다, 덴마크가 톱10을 형성하고 있다.





한편, 신상우호는 내년 6월 브라질에서 열리는 FIFA 여자 월드컵에 참가한다. 지난 3월 여자 아시안컵에서 4강 진출에 성공하며 본선 진출권을 따냈다. 아시안게임 동메달 쾌거에 이어 월드컵 16강 진출에 성공할 수 있을지 기대가 모아진다.