韓 축구 '역대급' 유망주 탄생…서울 이랜드 안주완, '16세 11개월 7일' 프로 데뷔→K리그2 역대 최연소 출전 '신기록'

[골닷컴] 배웅기 기자 = 안주완(16·서울 이랜드 FC)이 K리그2 역대 최연소 출전 기록을 수립했다.

안주완은 21일 천안종합운동장에서 열린 천안시티FC와 하나은행 K리그2 2026 4라운드 원정 경기(0-0 무승부)에서 후반 30분 교체 출전하며 16세 11개월 7일의 나이에 프로 데뷔전을 치렀다.

종전 K리그2 역대 최연소 출전 기록은 2024시즌 박승수(뉴캐슬 유나이티드·前 수원삼성)가 세운 17세 3개월 5일이다. K리그 역대 최연소 출전 기록은 2002시즌 한동원(前 안양LG)의 16세 25일이다.

2009년 4월 14일생인 안주완은 지난 2022년 차범근축구상을 수상하고 중등 무대에서 정상급 활약을 펼치며 동 연령대 최고 유망주로 평가받기 시작했다. 중학교 2학년이던 2023년에는 K리그 주니어 U15 A권역에서 19경기 22골을 폭발하며 팀의 우승을 이끌었다. K리그 U17 챔피언십에서도 고등부로 월반해 6경기 1골을 기록했다.

중학교 3학년이던 2024년에는 K리그 주니어 U15 B권역에서 18경기 39골을 몰아치며 우승과 득점왕을 차지했다. K리그 U15 챔피언십에서도 7경기 11골로 또 한 번 우승과 득점왕을 거머쥐며 차세대 공격수로서 가능성을 입증했다.

올 초 열린 2026 춘계 전국고등학교축구대회에서는 한 학년 위 선수들과 경쟁하며 결승전 4골을 포함 총 10골을 터뜨려 득점왕에 올랐고, 팀의 우승을 이끌었다. 대한민국 연령별 국가대표팀 경험 역시 꾸준히 쌓고 있다.

안주완은 "비기고 있는 상황에 들어가 득점하고 싶었는데, 아쉬웠다. 다음 경기는 이겼으면 좋겠다. 데뷔는 데뷔일 뿐이다. 이제 시작이니 앞으로 더 잘할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.