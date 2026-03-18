韓 축구 '역대급' 사건 터진다! 이강인, '깜짝' 브렌트퍼드 이적→PL 16호 코리안리거 탄생하나…"핵심 역할 맡길 원해"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 올여름 아틀레티코 마드리드 이적이 유력하게 점쳐지던 이강인(25·파리 생제르맹)이 브렌트퍼드로 향할 수 있다는 뜻밖의 소식이다.

이강인이 브렌트퍼드로 이적해 데뷔전을 치른다면 대한민국 국적으로는 열여섯 번째로 프리미어리그(PL)에 발을 내디디는 선수가 된다.

영국 매체 '스포츠붐'은 최근 "브렌트퍼드 스카우트진이 올여름 이적 제안이 쇄도할 것으로 보이는 케빈 샤데의 대체자로 이강인을 주목하고 있다"고 보도했다.

실제로 샤데는 올 시즌 31경기에 나서 7골 3도움을 올리는 활약으로 첼시, 토트넘 홋스퍼, 바이에른 뮌헨 등의 관심을 받고 있다. 지난해 11월 독일 국가대표팀에도 발탁돼 3개월 앞으로 다가온 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 출전 가능성이 높게 거론되고 있다.

브렌트퍼드는 이번 시즌 프리미어리그(PL)에서 30경기 13승 6무 11패(승점 45)로 7위에 자리해 있다. 다음 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 진출권인 4위 애스턴 빌라(15승 6무 9패·승점 51)와 승점 차는 6에 불과하다. 유럽 대항전 진출 티켓을 확보한다면 이강인으로서도 매력적인 선택지가 될 수 있다.

매체에 따르면 이강인은 핵심 역할을 맡을 수 있는 팀으로 이적을 원하고 있다. 이는 과거부터 여러 현지 매체의 보도로 익히 알려져 있는 사실이다. 관건은 4,000만 유로(약 687억 원)에 달하는 파리 생제르맹(PSG)의 요구 이적료, 토트넘 홋스퍼·아틀레티코 마드리드와 치열한 영입 경쟁이 될 전망이다.

가장 진하게 연결되는 팀은 아틀레티코다. 스페인 매체 '에스타디오 데포르티보'는 9일 "아틀레티는 올여름 올랜도 시티 SC로 이적할 것으로 보이는 앙투안 그리즈만의 대체자로 이강인을 낙점했다"며 "다만 PSG의 요구 조건으로 인해 영입 작업이 순조롭지 않다"고 밝혔다.

이어 "아틀레티코는 올 시즌 최상의 성적을 내는 데 집중하면서도 이미 다음 시즌 계획을 수립하고 있다. 목표는 팀 수준을 높여 바르셀로나, 레알 마드리드와 라리가 우승을 다툴 수 있도록 하는 것"이라며 "아틀레티코가 최우선으로 영입을 고려하는 선수 중 한 명은 이강인이다. (협상은) 새로운 접촉을 통해 서서히 진전되고 있지만 PSG가 그와 재계약을 원하고 있으며 이적을 허용하더라도 고액을 요구할 가능성이 높다"고 전했다.

잉글리시 풋볼 리그(EFL) 챔피언십 강등 위기에 처한 토트넘까지 이강인의 동향을 주시하고 있다. 영국 매체 '스포츠 몰'은 13일(한국시간) "토트넘은 올여름 이적시장이 구단의 운명을 좌우할 중요한 시기가 될 것으로 예상하고 있다. 토트넘은 여전히 공격진을 보강하고자 하며 특히 창의적인 옵션을 더하는 게 필요하다고 판단하고 있다"고 주장했다.

매체는 "토트넘은 올겨울에 이어 다시 이강인을 노릴 것"이라며 "PSG와 계약 상황에 불확실성이 제기되면서 그는 여러 PL 구단의 관심을 받고 있다. 이강인의 계약은 2년 남짓 남았으나 재계약 협상이 더디게 진행되고 있다"고 덧붙였다.