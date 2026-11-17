[골닷컴] 배웅기 기자 = 이강인(25·아틀레티코 마드리드)이 올여름 한 사우디아라비아 구단의 천문학적인 제안을 거절한 사실이 드러났다.

스페인 매체 '엘 클루브 우리아'는 17일(이하 한국시간) "이강인은 올여름 아틀레티코로 이적하는 과정에서 토트넘 홋스퍼, 유벤투스 등의 구애를 뿌리쳤다"며 "특히 한 사우디 구단의 연봉 1,700만 유로(약 250억 원) 제안까지 거절했다"고 보도했다.

매체에 따르면 이강인은 줄곧 아틀레티코 이적을 우선순위로 두고 있었으며, 측근에게도 이 같은 뜻을 분명히 전달했다. 올여름 파리 생제르맹(PSG)에서 시간이 끝났다고 판단한 그는 마테우 알레마니 아틀레티코 스포츠 디렉터가 영입을 추진하자 즉각 수락 의사를 밝혔다는 후문이다.

아틀레티코가 이강인 영입에 박차를 가하던 당시 그에게는 매력적인 제안이 잇따랐다. 유벤투스가 깊은 관심을 보이며 아틀레티코와 치열한 경쟁을 벌였고, 오랫동안 이강인을 주시해 온 토트넘 역시 거액의 연봉을 제시했다. 이 밖에도 복수의 영국 구단이 영입 가능성을 타진했지만 돌아온 답은 한결같이 거절이었다.

무엇보다 눈길을 끄는 대목은 사우디 구단의 파격적인 제안마저 외면했다는 점이다. 매체는 "이강인은 한 사우디 구단으로부터 연봉 1,700만 유로의 5년 계약을 제안받았다. 총액으로 따지면 8,500만 유로(약 1,248억 원)에 달하는 엄청난 금액이었지만 그는 이를 단호히 거절한 뒤 아틀레티코 이적을 택했다"고 전했다.

결과적으로 아틀레티코 이적은 옳은 선택이 된 모양새다. 이강인은 올 시즌 디에고 시메오네 감독의 두터운 신임 아래 15경기에 나서 2골 1도움을 올렸다. 공격 포인트는 다소 부족해 보일 수 있지만 그라운드에서 발휘하는 영향력만큼은 압도적이다. 선수단에도 금세 녹아들어 분위기 메이커 역할을 톡톡히 해내고 있다.

앞서 스페인 매체 '마르카'는 지난달 28일 이강인의 활약을 두고 "모든 면에서 두각을 나타내고 있다. 단지 유니폼을 팔러 온 선수가 아니"라고 강조했다. 거액의 제안을 마다하고 내린 결단이 틀리지 않았음을 스스로 증명하고 있다.