'韓 축구 에이스' 이강인, AT 마드리드 입단 한 달 만에 적응 끝났다…데뷔골 이후 히메네스와 포옹→"내 득점 예언해"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 이강인(25)이 아틀레티코 마드리드 입단 한 달 만에 적응을 끝낸 듯하다.

아틀레티코는 20일(한국시간) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 치러진 말라가와 2026/27 라리가 1라운드 홈 경기에서 이강인과 알렉스 바에나의 연속골에 힘입어 2-0으로 승리했다.

이날 대기 명단에 포함된 이강인은 0-0으로 팽팽한 균형을 이루던 후반 12분 카를로스 마르틴 대신 투입됐다. 이후 13분 만인 후반 25분 말라가 수비수 3명을 제친 뒤 아크 부근에서 왼발 중거리 슈팅으로 골망을 갈랐다. 데뷔전에서 데뷔골을 터뜨리며 확실한 존재감을 뽐냈다.

축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 이강인은 1골을 비롯해 패스 성공률 93%(13/14), 볼 터치 23회, 지상 경합 성공 4회, 슈팅 3회(유효 슈팅 1회), 태클 3회, 공격 지역 패스 2회, 기회 창출 1회 등을 기록했다. 경기 후에는 최우수 선수(MVP)로도 선정됐다.

디에고 시메오네 아틀레티코 감독 역시 이강인을 향해 극찬을 아끼지 않았다. 시메오네는 경기 후 인터뷰에서 "말라가가 잘 대비한 만큼 어려운 경기였지만, 두 차례의 환상적인 득점으로 승리할 수 있었다"고 돌아봤다.

이강인은 "첫 경기가 매우 중요하다는 점을 알고 있었다. 많은 선수가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 다녀와 훈련 시간이 부족했지만, 승리해 매우 기쁘다. 목표 달성을 위해 열심히 노력하겠다"고 소감을 전했다.

이어 "모두가 훌륭한 경기력을 보였다. 전반에 다른 동료가 보여 준 활약 덕에 승리할 수 있었다. 경기 감각이 아직 부족하지만, 노력하면서 팀으로나 개인적으로 발전해 나갈 수 있도록 하겠다"고 말했다.

득점 후에는 곧바로 벤치로 달려가 호세 히메네스와 포옹을 나눴다. 이에 대해서는 "히메네스는 내가 교체 투입되면 득점할 것이라고 예언했다. 믿음에 고마움을 전하고 싶었다"고 돌아봤다.

한편 이날 골로 이강인은 세 시즌 연속 소속팀의 첫 경기 첫 득점이라는 이색적인 기록을 쓰게 됐다. 파리 생제르맹(PSG) 시절 르아브르 AC와 2024/25 리그 1 1라운드 원정 경기(4-1 승리), 토트넘 홋스퍼와 2025/26 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵(2-2 무승부·승부차기 4-3 승리)에서 팀의 첫 득점을 올린 데 이어 아틀레티코 데뷔전인 이번 말라가전에서도 선제골이자 데뷔골을 신고했다.