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[골닷컴] 김형중 기자 = 대한민국 축구 국가대표팀의 이강인(25, 아틀레티코 마드리드)이 2년 연속 아시아축구연맹(AFC)이 시상하는 올해의 국제선수에 선정됐다.

AFC는 19일(현지시간) 공식 채널을 통해 태국 방콕에서 열린 ‘2026 AFC 어워즈 방콕'에서 이강인에게 올해의 남자 국제선수상을 수여했다고 밝혔다. 이 상은 아시아 밖에서 활동하는 AFC 회원국 선수 가운데 한 해 뛰어난 활약을 펼친 선수에게 주어진다.

이강인은 지난해 처음 이 상을 받은 데 이어 올해도 수상해, 2년 연속 수상은 사상 처음이다. 한국 선수로는 손흥민(4회), 김민재(1회)에 이어 세 번째 수상자인 이강인이 최초로 2연패를 달성했다. 이강인은 지난 시즌 파리 생제르맹 소속으로 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그와 프랑스 리그1 우승에 힘을 보탰다. 이어 지난 여름 스페인 라리가 아틀레티코 마드리드로 이적해 시즌 초반부터 뛰어난 활약을 선보이고 있다. 리그 12경기에 나서 2골 1도움을 기록하며 팀의 주축으로 자리매김했다.

한국 대표팀 일원으로도 맹활약했다. 이강인은 지난 여름 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에도 출전해 존재감을 뽐냈다. 비록 대표팀 성적은 조별예선 탈락으로 좋지 못했지만 이강인은 군계일학이었다. 미드필드 전역을 종횡무진 뛰어다니며 한국의 공격을 이끌었다. 또한 높은 패스 성공율을 선보이며 월드클래스 선수들과도 어깨를 나란히 했다. 지난 13일과 17일에 열린 11월 A매치 친선경기도 모두 선발로 나와 뛰었다.

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올해 남자 국제선수상 후보에는 황인범(포르투)과 일본의 우에다 아야세(릴)도 올랐다. 하지만 주인공은 이강인의 몫이었다.

올해의 남자 선수상은 이란 골키퍼 알리레자 베이란반드(트랙터 FC)가 받았다. 사우디아라비아의 피라스 알부라이칸(알아흘리), 살렘 알도사리(알힐랄)를 따돌린 베이란반드는 골키퍼 최초로 AFC 올해의 남자 선수상에 이름을 올렸다. 이란 선수로는 하다다드 아지지(1996년), 알리 다에이(1999년), 메흐디 마흐다비키아(2003년), 알리 카리미(2004년)에 이은 다섯 번째 수상자다. 34세의 베이란반드는 2026 월드컵에서 15개의 선방을 기록했지만 이란은 골 득실에서 밀려 조별리그를 통과하지 못했다. 그는 이란 대표팀 90경기에서 39차례 무실점을 기록했고 이란 역대 최다 출전 골키퍼이기도 하다.

올해의 여자 선수상은 북한의 김경영(내고향여자축구단)에게 돌아갔다. 김경영은 북한 대표팀과 현 AFC 여자 챔피언스리그 우승팀 내고향여자축구단에서 뛰어난 시즌을 보낸 점을 인정받았다. 2017년 수상한 리금숙에 이어 북한에서 나온 두 번째 수상자다. 한국의 김혜리(수원FC 위민)도 후보에 올랐지만 수상하지 못했다.