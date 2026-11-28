[골닷컴] 배웅기 기자 = 이강인(25·아틀레티코 마드리드)이 모처럼 득점포를 가동했다.

아틀레티코는 29일(이하 한국시간) 스페인 엘체의 에스타디오 마르티네스 발레로에서 열린 엘체와 2026/27 라리가 14라운드 원정 경기에서 알레한드로 그리말도, 이강인, 훌리안 알바레스의 연속골에 힘입어 3-2로 승리했다. 이로써 아틀레티코는 11승 1무 2패(승점 34)를 기록하며 2위로 도약했다.

이날 최전방 공격수로 선발 출전한 이강인은 지난 9월 CA 오사수나전(4-0 승리) 이후 2개월 만의 득점이자 올 시즌 3호 골을 신고했다. 그는 전반 7분 전방 압박으로 볼을 탈취한 뒤 박스 안에서 침착한 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 볼은 마티아스 디투로의 손끝을 스치고 골문 안으로 빨려 들어갔다.

이강인은 후반 25분 로드리고 멘도사와 교체되기 전까지 70분을 소화했고, 득점 외에도 여러 차례 번뜩이는 모습을 보이며 아틀레티코 공격진을 진두지휘했다. 축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 이강인은 1골을 비롯해 패스 성공률 82%(23/28), 볼 터치 41회, 공격 지역 패스 3회, 지상 경합 성공 3회, 태클 2회, 볼 회수 2회, 슈팅 1회(유효 슈팅 1회), 파울 유도 1회 등을 기록하며 평점 7.6을 받았다.

이강인은 경기 후 스페인 디지털 TV 채널 '모비스타 플러스'와 인터뷰를 통해 "원정 경기는 언제나 어렵다. 출발은 좋았지만 막바지에는 고전했다"며 "보완해야 할 점도 있지만, 엘체 역시 공격적으로 나서며 좋은 경기력을 보였다. 그래도 우리가 경기를 잘 운영했다고 생각한다"고 돌아봤다.

아틀레티코는 3-1로 앞서던 후반 3분 부바 상가레에게 실점하며 턱밑까지 추격을 허용했음에도 공격의 고삐를 놓지 않았다. 이강인은 "우리는 모든 경기에서 압박하고 주도하는 플레이를 하고자 한다. 이번 경기에서도 그렇게 했고, 결과적으로 승리를 거둬 기쁘다"고 소감을 전했다.

모처럼 득점포를 가동한 데 대해서는 "조금씩 적응해 나가면서 좋은 느낌을 받고 있다. 잘 풀리는 경기도, 그렇지 않은 경기도 있기 마련"이라며 "중요한 점은 열심히 노력해야 한다는 것이다. 모두 많은 도움을 주고 있다"고 겸손한 태도를 보였다.

아틀레티코는 내달 3일 스페인 바르셀로나의 스포티파이 캄 노우에서 바르셀로나와 2026/27 라리가 15라운드 원정 경기를 치른다. 승리한다면 선두 자리를 탈환할 수 있는 절호의 기회다. 이강인은 "한 경기씩 집중하고 있다. 승리할 수 있도록 최대한 잘 준비하겠다"고 각오를 다지며 인터뷰를 마쳤다.