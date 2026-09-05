'韓 축구 에이스' 이강인, 3분 만에 2호 골 터뜨릴 뻔했다…골대 불운에 운 AT 마드리드, 아틀레틱에 0-3 '완패'

[골닷컴] 배웅기 기자 = 아틀레티코 마드리드와 이강인(25)이 골대 불운에 울었다.

아틀레티코는 지난 5일(한국시간) 스페인 빌바오의 에스타디오 산 마메스에서 열린 아틀레틱 클루브와 2026/27 라리가 4라운드 원정 경기에서 0-3으로 패했다.

이날 패배로 아틀레티코는 무패 행진을 3경기(2승 1무)에서 마감했고, 순위표에서도 6위(2승 1무 1패·승점 7)에 머물렀다. 반면 아틀레틱은 2연패 이후 2연승을 질주하며 반등의 신호탄을 쏘아 올렸다.

개막 후 줄곧 최전방 공격수로 출전하고 있는 이강인은 이번 경기에서도 같은 위치에서 아틀레틱 골문을 겨냥했다. 전반 3분에는 박스 안에서 유리 베르치체와 몸싸움을 이겨낸 뒤 시도한 오른발 슈팅이 왼쪽 골포스트 안쪽을 강타하고 튕겨 나와 탄식을 자아냈다.

전반 23분에는 아크 정면에서 연결한 예리한 패스가 알렉스 바에나의 박스 안 오른발 슈팅으로 이어졌지만, 우나이 시몬의 정면으로 향하며 아쉬움을 남겼다. 이후 이강인은 후반 14분 훌리안 알바레스와 교체됐다.

축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 이강인은 59분을 소화하며 패스 성공률 78%(18/23), 볼 터치 41회, 공격 지역 패스 4회, 지상 경합 성공 4회, 드리블 성공 3회, 슈팅 2회 등을 기록하며 평점 6.7을 받았다.

다만 이강인의 활약은 아틀레티코의 대패에 다소 빛이 바랬다. 아틀레티코는 후반 초반 급격히 수비 집중력이 무너졌고, 후반 1분 니코 윌리암스에게 선제골을 내준 데 이어 2분 뒤인 후반 3분 로베르트 나바로에게 추가 실점을 허용했다. 이후 추격을 위해 공격에 열을 올렸지만 이렇다 할 장면을 연출하지 못했고, 후반 45분 오이안 산세트에게 쐐기골을 얻어맞으며 무릎을 꿇었다.

뼈아픈 '예방 주사'지만, 아쉬워할 시간은 많지 않다. 다음 주부터 2026/27 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 일정이 시작됨에 따라 아틀레티코는 주중과 주말 경기로 이어지는 강행군에 돌입한다. 아틀레티코는 오는 10일 영국 리버풀의 안필드에서 리버풀과 2026/27 UCL 리그 페이즈 1차전 원정 경기에 나선 뒤 나흘 만인 14일 레알 소시에다드 원정길에 오른다.