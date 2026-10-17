'韓 축구 에이스' 이강인, '기회 창출 3회' 맹활약에도…공격진 '퉤'→AT 마드리드는 에스파뇰에 1-0 신승

[골닷컴] 배웅기 기자 = 이강인(25·아틀레티코 마드리드)이 맹활약에도 공격 포인트를 올리지 못했다.

아틀레티코는 지난 17일(한국시간) 스페인 바르셀로나의 RCDE 스타디움에서 열린 RCD 에스파뇰과 2026/27 라리가 9라운드 원정 경기에서 알렉스 바에나의 결승골에 힘입어 1-0으로 승리했다.

이로써 승점 3을 추가하며 5연승을 달린 아틀레티코는 7승 1무 1패(승점 22)로 2위를 지켰고, 1경기를 덜 치른 1위 바르셀로나(8승·승점 24)를 승점 2 차로 추격했다.

이날 이강인은 4-3-1-2 포메이션의 공격형 미드필더로 선발 출전했고, 후반 17분 바에나와 교체되기 전까지 62분을 소화했다. 축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 이강인은 패스 성공률 93%(41/44), 볼 터치 59회, 공격 지역 패스 5회, 기회 창출 3회, 슈팅 2회(유효 슈팅 1회), 크로스 성공 2회, 볼 회수 2회, 지상 경합 성공 2회, 드리블 성공 1회 등을 기록하며 평점 7.5를 받았다.

비록 공격 포인트를 기록하지는 못했지만 이강인은 여러 차례 번뜩이는 패스로 공격의 활로를 열었다. 전반 29분에는 문전으로 쇄도하는 줄리아노 시메오네를 향해 정확한 스루 패스를 건넸지만 볼 터치가 다소 길어 슈팅으로 이어지지 않았다. 전반 40분에는 아데몰라 루크먼을 겨냥한 롱 패스가 간발의 차로 연결되지 않아 아쉬움을 남겼다.

이어 후반 16분 훌리안 알바레스가 왼쪽 측면에서 내준 볼을 감각적인 백힐 패스로 흘려 줬고, 이를 받은 마르코스 요렌테가 아크 정면에서 기습적인 오른발 중거리 슈팅으로 연결했지만 크로스바를 강타하며 탄식을 자아냈다. 직후 이강인은 바에나와 교체돼 벤치로 물러났다.

팽팽하던 경기의 균형은 이강인이 그라운드를 떠난 후반 막바지 깨졌다. 후반 44분 아크 정면에서 알바레스의 패스를 받은 바에나가 강력한 오른발 중거리 슈팅으로 골망을 흔들었다. 이후 아틀레티코는 동점골을 위해 공세에 나선 에스파뇰의 공격을 곧잘 막아냈고, 그대로 주심의 경기 종료 휘슬이 울리며 적지에서 귀중한 승점 3을 챙겼다.