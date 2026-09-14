'韓 축구 에이스' 이강인 어쩌나, 부진에 또 조기 교체 '수모'…西 매체 충격 혹평 "볼 터치가 불필요하게 많다"

[골닷컴] 배웅기 기자 = "이강인(25·아틀레티코 마드리드)의 장점 중 하나가 동시에 약점으로 나타나고 있다."

스페인 매체 '마르카'의 냉정한 진단이다.

아틀레티코는 지난 14일(한국시간) 스페인 산세바스티안의 레알레 아레나에서 열린 레알 소시에다드와 2026/27 라리가 5라운드 원정 경기에서 후반 막바지 알레한드로 그리말도, 조너선 데이비드, 줄리아노 시메오네의 연속골을 앞세워 3-0으로 이겼다.

이날 승리로 아틀레티코는 공식전 연패 사슬을 3경기 만에 끊어 냈고, 순위표에서도 5위(3승 1무 1패·승점 10)로 뛰어올랐다.

이강인은 3-4-2-1 포메이션에서 최전방 공격수 아데몰라 루크먼을 지원 사격하는 공격형 미드필더로 선발 출전했지만, 이렇다 할 모습을 보이지 못하며 후반 15분 벤치로 물러났다. 교체 후에는 굳은 표정으로 그라운드를 응시하는 모습이 포착됐다.

축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 이강인은 패스 성공률 68%(15/22), 볼 터치 34회, 공격 지역 패스 3회, 볼 회수 2회, 지상 경합 성공 2회, 공중 볼 경합 성공 2회, 기회 창출 1회, 슈팅 1회 등을 기록하며 평점 6.5를 받았다.

마르카는 같은 날 "이강인의 장점 중 하나가 동시에 약점으로 나타나고 있다. 그는 볼 터치가 너무 많다"며 "이강인은 압박에서 벗어날 때 어떤 볼도 놓치지 않는다. 몸을 낮추고 볼을 컨트롤한 뒤 계속 소유한다. 문제는 플레이에 속도가 필요할 때 두드러진다"고 조명했다.

이어 "아틀레티코는 지난 몇 년간 앙투안 그리즈만(올랜도 시티 SC)이 퍼스트 터치로 볼을 처리해 마르코스 요렌테와 시메오네가 빈 공간으로 파고들 수 있도록 만든 장면을 수없이 봐 왔다. 반면 이강인은 볼 배급 시 안정감을 주지만, 퍼스트 터치로 상대에 위협을 가하지는 못한다"고 짚었다.

그렇다면 디에고 시메오네 아틀레티코 감독의 생각은 어땠을까. 시메오네는 경기 후 인터뷰에서 "교체 전략이 통했다. 그렇지 않았다면 왜 알렉스 바에나와 이강인을 교체했느냐며 비판받았을 것"이라며 "그것은 경기의 일부고, 받아들여야 한다. 이번에는 우리가 원하던 결과를 얻었다"고 언급했다.

그러면서 "코케는 침착한 볼 처리로 미드필드진에 안정감을 더했다. 데이비드는 교체 투입 후 훌륭한 활약을 펼쳤고, 득점 상황에서는 놀라울 만큼 침착했다. 우리는 교체 후 더 높은 위치에서 압박했고, 전환 상황에서도 더 나은 모습을 보였다"고 덧붙였다.