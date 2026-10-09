'韓 축구 에이스' 이강인, 발목 부상으로 알라베스전 끝내 못 뛰나…"맨유전 위해 아껴둘 수도" 西 매체 전망

[골닷컴] 배웅기 기자 = 아틀레티코 마드리드가 이강인(25)의 몸 상태 관리에 만전을 기하고 있다.

스페인 매체 '디아리오 아스'는 8일(이하 한국시간) "최근 대한민국 국가대표팀에 소집돼 발목 부상을 입은 이강인이 이번 주 아틀레티코 훈련에 복귀할 예정"이라고 보도했다.

아틀레티코는 오는 10일 스페인 비토리아 가스테이스의 캄프 데 풋볼 데 멘디소로사에서 데포르티보 알라베스와 2026/27 라리가 8라운드 원정 경기를 치른다.

경기를 앞두고 이강인의 출전 여부가 화두로 떠올랐다. 스페인 매체 '문도 데포르티보'는 8일 "이강인은 이번 주 아틀레티코 훈련에 복귀하는 선수 중 한 명"이라며 "그는 직전 우즈베키스탄전에서 45분을 소화한 뒤 발목 상태가 좋지 않아 직접 교체를 요청했다. 경기 후에는 스스로 몸 상태가 괜찮다고 밝히며 우려를 가라앉혔다"고 설명했다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 한국은 지난 6일 용인미르스타디움에서 열린 우즈베키스탄과 하나은행 초청 축구국가대표팀 친선경기에서 손흥민(로스앤젤레스 FC)과 오세훈(시미즈 S펄스)의 연속골에 힘입어 2-0으로 승리했다.

다음 경기 ALA 스페인 프리메라리가 10:15 ATM

이날 선발로 나선 이강인은 여러 차례 번뜩이는 모습을 보이며 한국의 공격을 이끌었지만 후반 시작과 함께 돌연 교체돼 의문을 낳았다. 모레노 감독은 경기 후 기자회견에서 "이강인은 전반 이후 발목에 불편함을 호소하며 교체를 요청했다. 계획에 없던 부분"이라고 밝혔다.

다행히 심각한 부상은 아닌 것으로 알려졌다. 이강인은 경기 후 믹스트 존(공동 취재 구역)에서 진행된 인터뷰를 통해 "계속 좋지 않았던 부위다. 꽤 오래됐다. 그래도 감독님께서 배려해 주셔서 마지막 경기까지 관리하면서 뛸 수 있었다"며 "심각한 것은 아니"라고 말했다.

다만 알라베스전 선발 출전 여부는 여전히 불투명하다. 디아리오 아스는 "이강인은 알라베스전을 앞두고 두 차례 훈련을 소화할 예정"이라며 "아틀레티코 코치진은 그의 몸 상태를 지켜본 뒤 선발 출전 여부를 결정할 계획이다. 또는 14일 맨체스터 유나이티드전을 앞두고 휴식을 부여할 수도 있다"고 전했다.