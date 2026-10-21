'韓 축구 에이스' 이강인 떠난 PSG 어떡하나…'핵심 윙어' 흐비차, 십자인대 파열 의심→"정밀 검사 예정"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 올여름 이강인(25·아틀레티코 마드리드)을 떠나보낸 파리 생제르맹(PSG)에 악재가 닥쳤다. 부상으로 교체된 흐비차 크바라츠헬리아(25)의 십자인대 파열 가능성이 제기됐다.

프랑스 매체 '레키프'는 21일(한국시간) "경기 60분여 만에 부상으로 교체된 흐비차의 상황을 두고 불길한 전망이 쏟아지고 있다. 그는 보다 정확한 진단을 위해 자기공명영상(MRI) 검사를 받을 예정이지만 지금으로서는 십자인대 파열이 우려된다"고 보도했다.

흐비차는 같은 날 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 바르셀로나와 2026/27 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 3차전 홈 경기(4-2 승리)에 선발 출전했다가 후반 12분 차비 에스파르트와 경합 과정에서 무릎이 꺾이는 부상을 입었고, PSG 의료진의 부축을 받으며 그라운드를 빠져나갔다.

매체에 따르면 1차 검사 결과는 긍정적이지 않다. 구체적인 부상 부위와 정도는 MRI 검사 후 드러날 예정이지만 이미 흐비차의 측근은 십자인대 파열을 크게 우려하고 있는 것으로 알려졌다.

이날 PSG는 흐비차뿐 아니라 우스만 뎀벨레와 마르퀴뇨스까지 부상으로 잃으며 대승의 기쁨을 온전히 누리지 못했다. 뎀벨레는 전반 20분 왼쪽 햄스트링 통증을 호소하며 페란 토레스와 교체됐고, 마르퀴뇨스는 후반 14분 허벅지 부상을 입어 벤치로 물러났다.

본 매체(골닷컴) 영국 에디션의 보도에 의하면 루이스 엔리케 PSG 감독은 경기 후 기자회견을 통해 "나는 의사가 아닌 감독"이라면서도 "이번 경기에서 가장 좋지 않았던 부분은 세 선수의 부상이다. 세 명 모두 매우 중요한 선수이기 때문에 좋지 않은 소식"이라고 말했다.

후반 41분 네 번째 득점을 터뜨리며 PSG의 대승을 이끈 파비안 루이스 역시 "엔리케가 일부 선수에게 휴식을 부여한 것도 이런 상황을 막기 위해서였는데, 안타깝게도 우려한 일이 벌어지고 말았다"며 "특히 흐비차가 넘어지는 모습을 보고 크게 걱정했다. 스스로 걸어 나오지도 못했다. 부디 심각한 부상이 아니기만을 바랄 뿐"이라고 착잡한 심경을 내비쳤다.