'韓 축구 에이스' 이강인 대형 호재! 리버풀전 선발 제외는 없다…시메오네 감독 "알바레스, 아직 준비 안 돼"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 이강인(25·아틀레티코 마드리드)이 리버풀전에 선발로 나설 전망이다.

아틀레티코는 오는 10일(이하 한국시간) 영국 리버풀의 안필드에서 리버풀과 2026/27 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 1차전 원정 경기에 임한다.

경기 전날인 9일 기자회견이 진행됐다. 디에고 시메오네(56) 아틀레티코 감독은 "경기에는 수많은 시나리오가 있다. 다만 현실은 오직 경기장에서 펼쳐지는 것뿐"이라며 "감독은 공격하고 박스 안으로 침투해 득점하는 장면을 그리지만 휘슬이 울리면 예상하지 못한 일이 벌어지기 마련"이라고 운을 뗐다.

올여름 안도니 이라올라 감독이 새롭게 지휘봉을 잡은 리버풀에 대해서는 "이라올라는 자신만의 철학을 리버풀에서도 구현하려고 하고 있다. 이상적인 플레이 스타일을 완성하기 위해서는 시간이 필요하지만, 리버풀은 꾸준히 발전하고 있고 뛰어난 재능을 지닌 선수가 많다. 이라올라는 분명한 비전을 가진 훌륭한 감독"이라고 평가했다.

조너선 데이비드와 훌리안 알바레스(26·이상 아틀레티코)의 선발 출전 가능성을 묻자 "데이비드는 최근 합류한 데다, 직전 경기에서는 몸 상태에 문제가 있어 뛰지 못했다"며 "알바레스는 당장 선발 출전할 준비가 돼 있지 않다. 경기 중 교체 투입돼 팀에 도움을 줄 수 있을 것"이라고 답했다.

자연스럽게 이강인의 선발 출전 여부에 이목이 집중된다. 스페인 매체 '엘 골 디히탈'은 7일 "아틀레티코는 리버풀전 선발 명단에서 알레한드로 그리말도와 이강인을 제외할 것"이라며 "대신 크리스티안 로메로와 알바레스가 출전할 것으로 보인다"고 점친 바 있다.

당시 매체는 "아틀레티코는 4-4-2 포메이션을 유지할 것"이라며 "얀 오블락이 골문을 지키고 다비드 한츠코-마르크 푸빌-로메로-마르코스 요렌테가 수비 라인을 구성한다. 미드필드진에 줄리아노 시메오네-파블로 바리오스-모르텐 히울만-아데몰라 루크먼이 자리하며 최전방에 알바레스-알렉스 바에나가 포진한다"고 설명했다.

그러면서 "로메로의 선발 출전은 수비적으로 가장 큰 변화다. 올여름 아틀레티코에 합류한 그는 푸빌과 센터백을 책임질 예정이다. 직전 아틀레틱 클루브전(0-3 패)에서 3골을 허용한 수비진에 안정감을 더하겠다는 의도로 풀이된다"며 "알바레스의 복귀 역시 의미가 크다. 올여름 이적설에 휘말린 뒤 첫 대형 경기 선발 출전"이라고 덧붙였다.

다만 시메오네가 직접 알바레스의 대기 명단 포함을 시사하면서 이강인의 선발 출전 가능성이 다시 급부상했다. 이강인은 파리 생제르맹(PSG)에서 뛰던 지난해 1월 맨체스터 시티전 이후 UCL 무대에서 단 한 차례도 선발로 나서지 못했다. 이강인이 이번 경기에서 선발 명단에 이름을 올린다면 UCL에서는 무려 28경기 만이다.