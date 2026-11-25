[골닷컴] 배웅기 기자 = 이강인(25·아틀레티코 마드리드)이 또다시 공격 포인트 가뭄을 해소하는 데 실패했다.

아틀레티코는 26일(이하 한국시간) 노르웨이 스타방에르의 뤼세 아레나에서 열린 비킹 FK와 2026/27 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 5차전 원정 경기에서 알렉산데르 쇠를로트와 훌리안 알바레스의 연속골에 힘입어 2-0으로 승리했다.

이로써 아틀레티코는 지난달 14일 맨체스터 유나이티드전(2-0 승리) 이후 2경기 만에 UCL 무대에서 승전고를 울렸고, 18위(2승 1무 2패·승점 7)로 도약하며 16강 진출 가능성을 높였다.

이날 이강인은 선발로 나서 여러 차례 위협적인 모습을 보이며 비킹의 간담을 서늘하게 했지만 끝내 공격 포인트를 올리는 데는 실패했고, 후반 12분 조너선 데이비드와 교체돼 그라운드를 빠져나갔다.

디에고 시메오네 아틀레티코 감독은 4-4-2 포메이션을 꺼내 들었다. 얀 오블락이 골문을 지켰고, 알레한드로 그리말도-다비드 한츠코-로뱅 르노르망-마르코스 요렌테가 수비 라인을 구성했다. 미드필드진에 이강인-조니 카르도주-코케-알렉스 바에나가 자리했고, 최전방에 쇠를로트-알바레스가 포진했다.

비야르테 룬데 오르스하임 감독과 모르텐 옌센 감독이 공동으로 이끄는 비킹은 4-3-3 포메이션으로 응수했다. 루보미르 벨코가 골키퍼 장갑을 착용했고, 헨리크 헤그하임-헨리크 팔케네르-지아니 스텐스니스-헤르만 하우겐이 수비진을 이뤘다. 중원에 시멘 크비아 에게스코그-토비아스 모이-크리스토퍼 아스킬드센이 위치했고, 최전방의 즐라트코 트리피치-에리크 보트헤임-헨리크 비요르달이 아틀레티코 골문을 겨냥했다.

아틀레티코는 전반 19분 쇠를로트의 이른 선제골로 포문을 열었다. 그리말도가 박스 안에서 내준 컷백을 쇠를로트가 문전에서 왼발로 침착하게 차 넣으며 골망을 흔들었다. 이어 전반 24분 알바레스가 박스 외곽에서 시도한 오른발 프리킥이 골라인을 넘어가며 점수 차를 벌렸다.

전반 32분에는 이강인에게 절호의 기회가 찾아왔다. 쇠를로트가 박스 안에서 비킹 수비진의 시선을 끌어모은 뒤 쇄도하는 이강인에게 패스했고, 이강인의 지체 없는 왼발 감아 차기가 벨코의 선방에 막혔다.

후반에도 아틀레티코의 흐름은 이어졌다. 후반 20분 카르도주의 아크 부근 오른발 발리 슈팅은 벨코가 손끝으로 쳐 냈다. 이후에도 아틀레티코는 공격의 고삐를 당겼지만 추가골을 터뜨리지는 못했고, 안정적인 수비를 바탕으로 리드를 유지하며 적지에서 귀중한 승점 3을 챙겼다.

한편 축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 이강인은 패스 성공률 73%(22/30), 볼 터치 39회, 공격 지역 패스 4회, 지상 경합 성공 3회, 기회 창출 2회, 슈팅 2회(유효 슈팅 1회), 볼 회수 2회, 드리블 성공 1회 등을 기록하며 평점 7.4를 받았다. 출전 시간을 꾸준히 확보하며 무난한 경기력을 보이고 있지만 결국 이제는 공격 포인트로 말해야 할 때다.