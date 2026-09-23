‘韓 축구 에이스’ 이강인과 계속 함께 할 가능성 커졌다! 8경기서 36골 ‘미친 화력’ 바르셀로나, 알바레즈 영입 재고

바르셀로나가 더는 훌리안 알바레즈(26·아르헨티나) 영입을 추진하지 않을 거로 전망되고 있다.

21일(한국시간) 이적시장 소식을 전문적으로 다루는 피차헤스에 따르면 시즌 초반 공격진들이 좋은 활약을 이어가면서 그야말로 압도적인 화력을 자랑하는 바르셀로나는 새로운 최전방 공격수 영입을 재검토하면서 지난여름 적극적으로 노렸던 알바레즈 영입을 재고하고 있다.

실제 바르셀로나는 올 시즌 모든 대회에서 8경기 동안 무려 36골을 터뜨리면서 경기당 4골 이상의 미친 득점력을 뽐내고 있다. 자연스레 8연승을 달리고 있다. 특히 스페인 라리가만 놓고 봤을 때 바르셀로나는 7경기 동안 31골을 터뜨렸다. 팀 최다 득점 2위 레알 마드리드(18골)와 13골 차다.

당초 바르셀로나는 지난여름 로베르트 레반도프스키가 계약 만료로 떠난 후 그의 대체자로 낙점한 알바레즈 영입에 실패한 채 시즌에 돌입해 걱정이 많았다. 그러나 한지 플릭 감독의 뛰어난 전술·전략과 용병술로 레반도프스키의 빈자리가 전혀 생각나지 않고 있다.

특히 하피냐를 최전방 공격수로 포지션 변화시킨 플릭 감독의 선택이 그야말로 초대박을 터뜨렸다. 하피냐는 본래 최전방 공격수라도 해도 될 정도로 훨훨 날고 있다. 최근 2경기 연속 해트트릭을 달성하는 등 공식전 8경기에서 무려 14골(3도움)을 뽑아냈다. 팬들은 이 페이스라면 라리가 득점왕은 물론, 4~50골도 가능할 거로 기대하고 있다.

하피냐와 함께 공격의 핵심인 라민 야말(8골·6도움), 페르민 로페스(4골·2도움), 그리고 지난여름 새롭게 합류한 앤서니 고든(5도움)과 카림 아데예미(3골·3도움), 가브리엘 제수스(2골) 등의 활약도 인상적이다. 특히 고든과 아데예미는 팀에 빠르게 녹아들어 이미 두세 시즌은 함께 손발을 맞춰본 것처럼 좋은 호흡을 보여주고 있다.

결국 강력한 공격진을 갖춘 바르셀로나는 굳이 거액을 들이고, 또 아틀레티코 마드리드와 갈등을 빚으면서까지 알바레즈를 영입할 필요성을 못 느끼면서 알바레즈 영입에서 손을 떼는 분위기다. 도리어 불안한 수비진 보강에 집중할 거로 예상되고 있다. 실제 바르셀로나는 호르헤 살리나스 영입을 추진 중인 것으로 알려졌다.

피차헤스는 “지난여름 알바레즈를 영입하지 못한 바르셀로나는 빠르게 해결책을 찾으면서 라리가에서 7경기 동안 31골을 기록하며 전승을 이어가고 있다. 특히 공격수들이 고르게 득점을 분담하고 있다”며 “다음 이적시장에서 알바레즈에 대한 관심을 재점화할진 지켜봐야겠지만, 현재로선 굳이 거액을 투자해 알바레즈를 영입하지 않을 거로 예상된다”고 덧붙였다.

만약 바르셀로나가 알바레즈 영입에서 완전히 철수한다면, 알바레즈가 이적할 수 있는 팀은 현실적으로 아스널과 파리 생제르맹(PSG)뿐이다. 다만 현지에선 그의 가족들이 스페인에서의 생활에 만족하고 있는 터라 아틀레티코 마드리드에 잔류할 거로 전망하고 있다.