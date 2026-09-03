'韓 축구 에이스' 김민재, 인고 끝 뮌헨 주전으로 올라섰다…3경기 연속 선발→오스나브뤼크전 4-1 대승 견인

[골닷컴] 배웅기 기자 = 김민재(29·바이에른 뮌헨)가 인고 끝에 주전으로 올라섰다.

뮌헨은 3일(이하 한국시간) 독일 오스나브뤼크의 브레머 브뤼케에서 열린 VfL 오스나브뤼크와 2026/27 독일축구연맹(DFB)-포칼 1라운드 원정 경기에서 4-1 대승을 거뒀다.

전반 5분 로빈 마이스너에게 일격을 허용한 뮌헨은 전반 18분과 24분 각각 해리 케인과 톰 비쇼프의 득점으로 이른 역전에 성공했다. 이후 후반 28분 마이클 올리세의 추가골에 이어 후반 41분 케인이 페널티킥으로 멀티골을 터뜨리며 2라운드에 진출했다.

이날 김민재는 3경기 연속 선발 명단에 이름을 올렸고, 풀타임을 소화하며 안정적으로 수비진을 이끌었다. 축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 김민재는 패스 성공률 98%(88/90), 볼 터치 105회, 공격 지역 패스 7회, 볼 회수 7회, 태클 5회, 지상 경합 성공 5회, 공중 볼 경합 성공 3회 등을 기록하며 평점 7.7을 받았다.

이 같은 활약에 현지 매체 역시 호평을 아끼지 않았다. 독일 뮌헨 지역지 '아벤트자이퉁 뮌헨'은 "김민재는 올여름 프리시즌에서 좋은 모습을 보인 뒤 3경기 연속 선발 명단에 포함됐다. 선제골 실점 상황에서는 요나탄 타와 마찬가지로 대처가 미흡했지만, 그 외에는 무난했다"고 평가했다.

김민재가 그 어느 때보다 좋은 흐름을 이어가고 있다. 김민재는 SSC 나폴리에서 뛰던 시절 2022/23 세리에 A 우승을 견인하며 세계 최고의 센터백 중 한 명으로 우뚝 섰고, 2023년 여름 뮌헨에 합류했다. 그러나 뮌헨에서는 다소 기복 있는 모습을 보였고, 지난해 여름 타가 합류하며 입지가 더 불안해졌다.

다만 올 시즌만큼은 다르다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 이후 충분한 휴식을 취한 김민재는 올여름 프리시즌을 통해 뱅상 콤파니 뮌헨 감독의 신임을 얻었고, 이번 시즌 개막 후 3경기 연속으로 선발 출전하고 있다. 오히려 다요 우파메카노와 타가 김민재의 짝으로 번갈아 뛰고 있다.

김민재의 입지 변화는 독일에서도 주목받고 있다. 독일 매체 'TZ'는 1일 "김민재가 뮌헨에서 없어서는 안 될 존재로 자리매김한 이유"라는 헤드라인을 내걸고 "그는 과감한 수비와 대인 방어에 강점을 지닌 수비수로, 이는 콤파니의 전술에 완벽히 부합한다"고 설명했다.

매체는 "김민재는 뮌헨 합류 이후 사실상 처음으로 온전한 프리시즌을 소화했다. 그는 뮌헨 입단 첫 시즌 군 복무와 더불어 2023 아시아축구연맹(AFC) 카타르 아시안컵에 나섰고, 두 번째 시즌에는 부상에 시달렸다. 지난해 여름에는 2025 국제축구연맹(FIFA) 클럽 월드컵이 개최됐고, 당시 타가 우파메카노와 함께 주전으로 자리 잡았다. 이제는 상황이 완전히 달라졌다"고 조명했다.