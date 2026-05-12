韓 축구 북중미 월드컵 앞두고 최종 모의고사 상대 확정…트리니다드토바고·엘살바도르와 평가전 [오피셜]

[골닷컴] 강동훈 기자 = 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 25위에 올라 있는 한국 축구가 2026 북중미 월드컵을 앞두고 평가전 상대를 확정했다. 트리니다드토바고(102위)와 엘살바도르(100위)를 상대로 최종 점검에 나선다.

12일 대한축구협회에 따르면 한국은 오는 31일 트리니다드토바고, 내달 4일에는 엘살바도르와 차례로 평가전을 치른다. 두 경기 모두 사전캠프 장소인 미국 유타주 솔트레이크시티의 브리검영 대학교 경기장에서 치러진다. 킥오프 시간은 모두 오전 10시다.

축구협회는 “트리니다드토바고와 엘살바도르는 이번 북중미 월드컵 본선 진출에는 실패했으나 현지에서 가장 좋은 컨디션을 가지고 평가전에 나설 수 있는 국가들이라고 판단해 이번 평가전을 추진했다”고 설명했다.

한국은 역대 트리니다드토바고와 엘살바도르 상대로 A매치 각 1경기씩 치렀다. 모두 평가전이었다. 트리니다드토바고와는 2004년 7월 14일에 맞붙어 1대 1로 비겼고, 엘살바도르와도 2023년 6월 20일 맞붙어 1대 1 무승부를 거뒀다.

이번 두 차례 평가전을 통해 홍명보 감독은 결전지인 멕시코 입성을 앞두고 고지대 환경 적응과 전술 완성도를 끌어올리면 최종 점검에 나설 계획이다. 특히 조별리그 1·2차전 모두 해발 1,571ｍ의 고지대 도시 과달라하라에서 열리는 만큼, 실전과 유사한 환경에서 경기 감각을 끌어올리는 데 초점을 맞추고 있다.

한편, 홍명보 감독은 오는 16일 기자회견을 열고 최종명단을 발표할 예정이다. 이후 이틀 뒤에 홍명보 감독을 비롯한 코칭 및 지원스태프 등 1차 본진은 인천국제공항을 통해 미국행 비행기에 올라 사전캠프 장소인 미국 유타주의 솔트레이크시티로 향한다.

당초 월드컵을 앞두고 출정식을 치르는 게 관례처럼 이어져 왔지만 축구협회에 따르면 A조에 속한 만큼 가장 일찍 조별리그 일정을 시작하는 데다, 고지대 적응 등을 이유로 출정식을 취소했다. 출정식을 치르지 않는 건 1986 멕시코 월드컵 이후 40년 만이다.