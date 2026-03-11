韓 축구 미래 밝다! '스토크의 왕' 배준호, 환상 중거리 슛 폭발→5경기 만에 득점포 가동…"무자비하고 침착한 마무리"

[골닷컴] 배웅기 기자 = '스토크 시티의 왕' 배준호(22)의 발끝이 또 한 번 불을 뿜었다.

스토크는 11일(이하 한국시간) 영국 스토크온트렌트의 벳365 스타디움에서 열린 입스위치 타운과 2025/26 잉글리시 풋볼 리그(EFL) 챔피언십 37라운드 홈 경기에서 3-3으로 비기며 15위(13승 9무 15패·승점 48)에 머물렀다.

전반 35분과 44분 각각 밀란 스밋과 배준호의 연속골로 앞서 나간 스토크는 후반 4분, 19분, 37분 각 에릭 보켓(자책골), 잭 테일러, 조지 허스트에게 실점을 내주며 역전을 허용했지만 후반 추가시간 스밋의 극적인 페널티킥 동점골이 터지며 승점 1을 챙겼다.

이날 배준호는 4-2-3-1 포메이션의 공격형 미드필더로 선발 출전해 후반 39분 라민 시세와 교체되기 전까지 84분을 소화했다. 배준호는 전반 44분 토마스 리고가 입스위치 진영에서 끊어낸 볼을 받아 아크 정면에서 침착한 오른발 중거리 슛으로 골망을 갈랐다. 지난달 15일 풀럼전(1-2 패) 이후 5경기 만의 득점포다.

축구 통계 매체 'FotMob'에 따르면 배준호는 1골을 비롯해 패스 성공률 87%(20/23), 볼 회수 4회, 슈팅 3회, 파이널 서드 패스 3회, 유효슈팅 1회 등을 기록하며 평점 7.5를 받았다.

스토크온트렌트 지역지 '스토크온트렌트 라이브'는 배준호에게 평점 7을 부여하며 "스토크에 절실히 필요했던 무자비한 공격과 침착한 마무리였다"고 평가했다. 배준호는 올 시즌 38경기(2,712분)에 나서 3골 3도움을 올리며 주축으로 활약하고 있다.