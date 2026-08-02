韓 축구 대형 악재! '국가대표 미드필더' 배준호, 빅 리그 입성 무산되나…새 시즌 앞두고 스토크 친선경기 소화

[골닷컴] 배웅기 기자 = 배준호(22·스토크 시티)의 올랭피크 리옹 이적이 좀처럼 진전을 보이지 않고 있다.

스토크는 2일(이하 한국시간) 영국 스토크온트렌트의 bet365 스타디움에서 열린 발렌시아와 프리시즌 친선경기에서 1-1로 비겼다.

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 이후 휴식을 취하고 복귀한 배준호는 이날 후반 31분 교체 투입돼 14분을 소화했고, 한 차례 슈팅을 시도하는 등 번뜩이는 모습을 보이며 발렌시아 수비진을 위협했다.

스토크는 전반 12분 아르나우트 단주마에게 선제골을 허용했지만, 후반 10분 미겔 몬페레르의 자책골로 균형을 맞췄다. 이후 양 팀 모두 추가 득점에 실패하며 경기는 1-1로 마무리됐다.

애초 배준호는 리옹 이적에 근접했다는 현지 매체의 보도가 잇따르면서 스토크와 작별할 가능성이 유력하게 점쳐졌다. 그러나 이번 경기에서 대기 명단에 이름을 올린 데 이어 그라운드까지 밟으면서 협상에 변수가 생긴 것이 아니냐는 추측이 제기되고 있다.

그도 그럴 것이, 배준호의 리옹 이적설은 지난주 이후 일주일 넘게 새로운 소식이 들려오지 않고 있다. 프랑스 매체 '풋 메르카토'의 산티 아우나 기자는 지난달 23일 "리옹은 AC 스파르타 프라하와 2026/27 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 3차 예선을 앞두고 추가 영입의 필요성을 절감하고 있다"며 "현재 거론되고 있는 후보 중 한 명은 다재다능한 공격형 미드필더 배준호"라고 보도한 바 있다.

그러면서 "배준호는 리옹의 프로젝트에 관심을 보이고 있으며, 구단은 이미 스토크에 이적료 350만 유로(약 58억 원) 규모의 첫 제안을 건넸다. 다만 스토크는 이보다 더 높은 금액을 원하고 있으며, 600만 유로(약 100억 원)에 조금 못 미치는 수준의 제안을 기대하고 있다"고 덧붙였다. 리옹이 오는 5일 프라하 원정길에 오르는 점을 고려하면 적어도 하루 이틀 안에는 영입이 마무리돼야 하는 셈이다.

리옹은 최근 주전 왼쪽 윙어였던 아폰수 모레이라가 바이어 04 레버쿠젠으로 떠난 데다, 파벨 슐츠까지 이적설에 휩싸이면서 2선 자원 보강에 나섰다. 이 과정에서 배준호가 레이더에 포착됐고, 리옹은 공격형 미드필더는 물론 양측면 윙어까지 소화할 수 있는 배준호의 다재다능함을 높이 평가한 것으로 전해졌다.

배준호는 2023년 여름 스토크에 합류하며 유럽 무대에 도전장을 내밀었고, 통산 134경기 8골 14도움을 기록하며 '스토크의 왕'이라는 기분 좋은 별명을 얻었다. 그러나 스토크가 프리미어리그(PL) 승격이라는 장기적인 목표 아래 대대적인 선수단 개편을 추진하면서 이적 가능성이 거론되고 있는 상황이다.