韓 축구 대형 사건! 이강인, 끝내 아틀레티코 마드리드 간다…'발롱도르 3위' 공격수 후계자 낙점→이적료 700억 책정

[골닷컴] 배웅기 기자 = 아틀레티코 마드리드가 끈질긴 구애 끝 이강인(25·파리 생제르맹)을 품을 전망이다. 구체적인 이적료까지 거론됐다.

스페인 매체 '에스타디오 데포르티보'는 9일(이하 한국시간) "아틀레티코는 올여름 올랜도 시티 SC로 이적할 것으로 보이는 앙투안 그리즈만(34)의 대체자로 이강인을 낙점했다. 다만 PSG의 요구 조건으로 인해 영입 작업이 순조롭지 않다"고 보도했다.

매체는 "아틀레티코는 올 시즌 최상의 성적을 내는 데 집중하면서도 이미 다음 시즌 계획을 수립하고 있다. 목표는 팀 수준을 높여 바르셀로나, 레알 마드리드와 라리가 우승을 다툴 수 있도록 하는 것"이라며 "아틀레티코가 최우선으로 영입을 고려하는 선수 중 한 명은 이강인이다. (협상은) 새로운 접촉을 통해 서서히 진전되고 있지만 PSG가 그와 재계약을 원하고 있으며 이적을 허용하더라도 높은 금액을 요구할 가능성이 높다"고 설명했다.

그러면서 "아틀레티코와 이강인의 에이전트는 최근 스페인의 마드리드에서 만나 몇 가지 세부사항을 논의하고 있다. PSG는 이강인의 이적료로 4,000만 유로(약 683억 원) 이상을 요구하고 있다"고 덧붙였다.

이강인의 아틀레티코 이적설이 다시 수면 위로 떠올랐다. 아틀레티코는 이강인이 RCD 마요르카에서 뛰던 2023년 여름 관심을 표한 데 이어 올겨울에는 마테우 알레마니 스포츠 디렉터가 직접 프랑스 파리에 방문해 접촉을 시도했고, 올여름 다시 한번 영입을 추진하고자 동향을 주시하고 있다.

스페인 매체 '피차헤스'는 지난달 24일 "아틀레티코는 이강인을 잊지 않았다. 구단은 올겨울 그의 영입을 성사시키지 못했음에도 불구하고 여전히 관심을 갖고 있다. 비록 영입은 불발됐지만 가능성이 완전히 배제된 건 아니"라고 밝혔다.

복수의 현지 매체에 따르면 아틀레티코는 올여름 '발롱도르 3위(2016·2018) 출신' 그리즈만의 이적 가능성이 높게 점쳐지는 상황에서 측면에 창의성을 더하고 싶어 하며 운영진 내에서도 영입의 필요성을 절감하고 있다.

결국 관건은 PSG의 의사가 될 것으로 보인다. 피차헤스는 "아틀레티코는 올여름 상황이 바뀔 수 있다고 보고 있다. 이강인은 경쟁력 있는 프로젝트에서 더 큰 역할을 원하고 있다. PSG에서 역할이 제한적이라고 판단한다면 아틀레티코로 이적하는 선택지가 힘을 얻을 수 있다"며 "아틀레티코 운영진은 이미 영입을 성사시킬 수 있는 방안을 모색하고 있다. 쉽지도, 이적료가 저렴하지도 않을 것임을 인지하고 있다"고 전했다.