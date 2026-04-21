韓 축구 대형 사건! 김민재, 올여름 튀르키예 복귀 결단할 수도…"여러 가능성 모색 중, 페네르바흐체 가장 선호"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 김민재(29·바이에른 뮌헨)가 올여름 튀르키예 무대로 복귀할 수 있다는 주장이 제기됐다. 소위 말하는 3강(갈라타사라이 SK·페네르바흐체 SK·베식타시 JK)의 제안을 모두 받은 것으로 알려졌다.

독일 매체 '바바리안 풋볼 워크스'는 20일(이하 한국시간) "김민재가 튀르키예 3대 명문 구단의 관심 속 이적 가능성을 모색하고 있다"고 보도했다.

매체는 "뮌헨에서 김민재의 미래는 꽤 오래 불확실한 상황이다. 다요 우파메카노와 요나탄 타에 이은 3순위 센터백인 그는 더 큰 역할을 약속하는 팀으로 이적을 모색할 수 있다"면서도 "김민재는 현재 보너스 포함 1천 500만 유로(약 261억 원)에 달하는 연봉을 받고 있어 (이적 시) 같은 수준의 급여를 보장받기는 어려울 것"이라고 짚었다.

그러면서 튀르키예 매체 'HT 스포르' 해설가 알페르 예메니실레의 발언을 인용했다. 예메니실레는 18일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "김민재의 에이전트와 이야기를 나눴는데, 그는 '지금 당장 떠나야 할 이유는 없다. (뮌헨과) 상황이 어떻게 될지는 모르나 여러 가능성을 모색하고 있다'고 말했다. 또 페네르바흐체뿐 아니라 갈라타사라이와 베식타시의 연락을 받았고, 이 중에서 평가해야 한다면 페네르바흐체가 가장 선호하는 선택지라고 밝혔다"고 전했다.

특히 페네르바흐체는 김민재의 친정팀이라는 점에서 이적 가능성이 높게 점쳐졌다. 쉬페르리그 소식에 정통한 세르잔 함자올루 기자는 16일 SNS에 "페네르바흐체가 김민재 영입에 매우 진지한 태도를 보이고 있다"며 "구단은 그의 에이전트를 튀르키예 이스탄불로 초청했고, 하루 종일 회담을 진행할 예정"이라고 주장했다.

페네르바흐체와 김민재는 서로에게 좋은 기억으로 남아 있다. 김민재는 2021년 여름 베이징 궈안을 떠나 페네르바흐체에 둥지를 틀었고, 한 시즌(2021/22) 간 40경기(1골)에 나서며 주가를 높인 뒤 이듬해 여름 SSC 나폴리로 적을 옮겼다.

나폴리에서는 2022/23 세리에 A 우승을 견인하며 세계 최고의 센터백 중 한 명으로 우뚝 섰고, 입단 1년 만인 2023년 여름 뮌헨 유니폼을 입었다. 그러나 뮌헨에서는 두 시즌(2023/24·2024/25) 연속 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 탈락 원흉으로 지목됐고, 설상가상으로 지난해 여름 타가 합류하며 3순위 센터백으로 분류됐다. 페네르바흐체 복귀설에 더 힘이 실리는 이유다.

다만 독일 매체 '빌트'는 쏟아지는 김민재의 이적설에 선을 그었다. 매체는 19일 예메니실레의 발언을 콕 집어 언급하며 "김민재의 쉬페르리그 팀 이적설은 사실이 아니다. 그는 이탈리아에서도 여전히 뛰어난 명성을 누리고 있으며 최근에는 유벤투스, AC 밀란 등과 연결됐다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 좋은 성적을 거둔다면 김민재를 영입하고자 하는 구단의 수는 더 늘어날 것"이라고 강조했다.